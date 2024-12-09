Харківщина отримала 600 млн грн на ремонт житла: скільком родинам надали допомогу — Finance.ua

Харківщина отримала 600 млн грн на ремонт житла: скільком родинам надали допомогу Вчора 09:18

Уряд виділив понад 600 млн грн на ремонт багатоквартирних будинків у Харківській області. Підтримку отримали більше 26 тисяч родин, чиє житло постраждало від російських атак.

Уряд України спрямував понад 600 мільйонів гривень на ремонт багатоквартирних будинків у Харківській області. Завдяки цим коштам підтримку отримали понад 26 тисяч родин, чиє житло було пошкоджено внаслідок російських атак. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

«Більш ніж 600 млн грн було виділено на ремонти багатоквартирних будинків у Харківській області», — сказав він.

Шмигаль наголосив, що відновлення житла є одним із ключових напрямків програми швидкої відбудови країни. Робота триватиме, аби якомога більше українців змогли повернутися до відновлених осель.

Для громадян, які не можуть скористатися єВідновленням через Дію, розширили можливості отримання послуги у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Станом на початок жовтня 2024 року 10,7 тисяч сімей отримали житлові сертифікати, з них 4,7 тисячі уже реалізовано.

На 2025 рік фінансування програми єВідновлення передбачене у розмірі 4 млрд гривень, втім це щонайменше вдвічі менше за потрібну для реалізації програми суму. 3 млрд грн підуть на житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло, 1 млрд грн буде виділено на компенсації за пошкоджене майно.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.