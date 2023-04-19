Галущенко: вітчизняна енергосистема поступово відновлюється після ворожих атак — Finance.ua

Галущенко: вітчизняна енергосистема поступово відновлюється після ворожих атак Сьогодні 20:26 — Енергетика

Галущенко: вітчизняна енергосистема поступово відновлюється після ворожих атак

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, вже триває активна робота з підготовки до наступного опалювального сезону. Усі енергетики працюють над відновленням того, що ворог пошкодив та знищив. Працює відповідний Штаб.

Тривають ремонти та відновлення як магістральних підстанцій, якими управляє «Укренерго», так і генеруючих потужностей електростанцій. Енергетики зараз активно відновлюють енергосистему і той запас міцності, який у ній був до обстрілів.

Починаючи з 10 жовтня 2022 року і протягом наступних 6 місяців держава-терорист здійснила 33 масовані атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури, було зафіксовано близько 270 влучань.

У результаті були вражені 24 об’єкти генерації (теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції), близько половини підстанцій системи передачі, магістральні мережі.

23 листопада 2022 року в результаті масованого обстрілу стався блекаут енергосистеми, 13,5 млн споживачів було знеструмлено.

Станом на кінець осінньо-зимового періоду енергосистема внаслідок руйнувань та окупації тимчасово втратила 44% атомної генерації, 78% потужностей ТЕС, 66% — блочних ТЕЦ, 12% — ГЕС, 75% — вітрової генерації та більше 20% — сонячної.

За оцінками Світового банку, збитки, завдані інфраструктурі електроенергетики, газу та системи опалення, а також видобутку вугілля в Україні, становлять близько 11 мільярдів доларів США.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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