Галущенко: рф може зупинити транзит газу будь-якої миті — ці ризики прораховані — Finance.ua
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Галущенко: рф може зупинити транзит газу будь-якої миті — ці ризики прораховані

Фондовий ринок
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Україна «вже давно» виходить із того, що росія може зупинити транзит газу будь-якої миті — ці ризики прораховані.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив в інтерв’ю Forbes.
«Це ще одна причина, чому нам потрібен імпорт протягом опалювального сезону. У разі зупинки транзиту нам потрібен буде певний обсяг газу в трубі, щоб був достатній тиск. Це невеликий обсяг, але він має бути», — пояснив міністр.
"До речі, росіяни нещодавно збільшили обсяги транзиту з 40 до 60 млн кубометрів на добу. Цікава поведінка. У ніч на 24 лютого, тобто першого дня вторгнення, вони вдвічі наростили транзит — до майже максимального рівня, передбаченого контрактом.
Тоді їхня логіка була очевидною: «Європейці, не лізьте. Ось ваш газ, а ми тут самі розберемося». Які будуть подальші дії оосії — побачимо найближчим часом", — додав він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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