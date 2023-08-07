Галущенко: не вірю, що росіяни залишать ЗАЕС у робочому стані — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Галущенко: не вірю, що росіяни залишать ЗАЕС у робочому стані

Енергетика
29
Галущенко: не вірю, що росіяни залишать ЗАЕС у робочому стані
Галущенко: не вірю, що росіяни залишать ЗАЕС у робочому стані
Залишаючи Запорізьку АЕС, росіяни можуть завдати станції значної шкоди, у результаті чого українському персоналу буде важко оперативно повернути електростанцію до роботи.
Про це в інтерв'ю журналу Time розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.
Очільник Міненерго наголосив, що російський теракт на дамбі Каховської ГЕС довів, що держава-агресор не зупиниться і перед завданням шкоди атомній електростанції. Навіть якщо закладена росіянами вибухівка на ЗАЕС не призведе до викиду радіації, завдані вибухом пошкодження можуть вивести станцію з ладу на декілька років.
Місце для вашої реклами
«Якщо вони підірвуть дах, це створить для нас величезні проблеми з відновленням роботи станції після її звільнення», — заявив міністр.
Нагадаємо, раніше Герман Галущенко зазначив, що в умовах російської окупації ЗАЕС залишається потенційно небезпечним об'єктом навіть у неробочому стані.
Місія МАГАТЕ дійшла висновку, що росіяни, які розмістили на ЗАЕС своїх військових і військову техніку, порушили всі сім базових стовпів ядерної і радіаційної безпеки. Україна наполягає на негайній деокупації та демілітаризації станції, а також введенні санкцій щодо російської ядерної галузі.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.