Галущенко: не вірю, що росіяни залишать ЗАЕС у робочому стані — Finance.ua

Галущенко: не вірю, що росіяни залишать ЗАЕС у робочому стані Сьогодні 14:34 — Енергетика

Галущенко: не вірю, що росіяни залишать ЗАЕС у робочому стані

Залишаючи Запорізьку АЕС, росіяни можуть завдати станції значної шкоди, у результаті чого українському персоналу буде важко оперативно повернути електростанцію до роботи.

Про це в інтерв'ю журналу Time розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго наголосив, що російський теракт на дамбі Каховської ГЕС довів, що держава-агресор не зупиниться і перед завданням шкоди атомній електростанції. Навіть якщо закладена росіянами вибухівка на ЗАЕС не призведе до викиду радіації, завдані вибухом пошкодження можуть вивести станцію з ладу на декілька років.

«Якщо вони підірвуть дах, це створить для нас величезні проблеми з відновленням роботи станції після її звільнення», — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Герман Галущенко зазначив, що в умовах російської окупації ЗАЕС залишається потенційно небезпечним об'єктом навіть у неробочому стані.

Місія МАГАТЕ дійшла висновку, що росіяни, які розмістили на ЗАЕС своїх військових і військову техніку, порушили всі сім базових стовпів ядерної і радіаційної безпеки. Україна наполягає на негайній деокупації та демілітаризації станції, а також введенні санкцій щодо російської ядерної галузі.

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