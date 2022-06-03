Хакери хочуть залишити росіян без грошей, зливши дані карток “Сбербанку” — Finance.ua

Хакери хочуть залишити росіян без грошей, зливши дані карток “Сбербанку”

Вчора 03:13 — Фінтех і Картки

Хакери злили в інтернет інформацію про картки більше 110 тисяч клієнтів російського «Сбербанку». Зокрема, злили номери карток, їхній строк дії та CVV-коди.

Ця інформація дозволить проводити транзакції онлайн — тобто будь-хто зможе купити товари або перевести гроші.

«Це робота групи хакерів, які є експертами в кардингу та фішингу», — кажуть спеціалісти.

Кардинг — це незаконне використання інформації, тобто крадіжка грошей з рахунків, оформлення кредитів або відмивання коштів.

Також хакери розповсюдили дані з магнітної стрічки карти, за допомогою чого можна зробити так званий дублікат, а потім розрахуватись через термінал або провести операцію в банкоматі.

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