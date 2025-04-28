Great Wall представив свій перший V8 та всюдихід Hooke (фото) — Finance.ua

Great Wall представив свій перший V8 та всюдихід Hooke (фото) Сьогодні 05:41 — Фондовий ринок

Great Wall представив свій перший V8 та всюдихід Hooke (фото)

Китайська компанія Great Wall привезла на автошоу у Шанхаї перший у своїй історії двигун V8, а також показала нову версію позашляховика Tank.

Компанія витратила кілька років на розробку першого у своїй історії 8-циліндрового двигуна. Він має об’єм 4 літри та оснащений двома турбінами. Крім того, він може застосовуватися в гібридних моделях, у тому числі як бензогенератор.

Віцепрезидент GWM International Джеймс Янг розповів, що новий V8 розглядається для різних моделей, які продаватимуться в Китаї та на експортних ринках. Останні кілька років ми працювали над цим V8, включаючи лабораторні та реальні випробування.

«Новий V8 буде інтегрований у силову установку PHEV, яка дозволяє автомобілю рухатися в основному на електричній енергії та застосує двигун внутрішнього згоряння тільки в ситуаціях з високим навантаженням — при різких прискореннях та у разі буксирування важких вантажів», — додав Янг.

Ще однією зіркою стенду компанії у Шанхаї став позашляховик GWM Tank 300 Hooke. Він отримав потужний мотор, посилену раму та підвіску, повний привід із блокуваннями переднього та заднього диференціала, позашляхові шини Cooper на дисках у стилі Beadlock, змінений передній бампер та нові накладки на передні колісні арки. Названий на честь Hooke Trail, позашляхової траси через гірський хребет на заході Китаю, Tank 300 Hooke буде запущено у виробництво наприкінці року.

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