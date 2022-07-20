Google запускає нову функцію в Україні — Finance.ua

Google запускає нову функцію в Україні
Американська компанія Google запускає в Україні функцію Google Wallet, яка замінить Google Pay. У додатку можна буде зберігати квитки і банківські карти.
Про це повідомляє The Verge.
Спікер компанії Чайті Сен заявив, що Google почала запуск Wallet для користувачів Android в 39 країнах. Додаток буде доступний всім користувачам протягом наступних кількох днів.
У більшості країн Wallet замінить існуючий додаток Google Pay, але в Сінгапурі і США буде працювати як окремий додаток.
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