Google додає ШІ у режим «Покращеного захисту» в Chrome — Finance.ua

Google додає ШІ у режим «Покращеного захисту» в Chrome Сьогодні 23:31 — Технології&Авто

Google додає ШІ у режим «Покращеного захисту» в Chrome

Google Chrome додає штучний інтелект в «Покращений захист» від небезпечних вебсайтів, завантажень та розширень.

Про це пише BleepingComputer.

Google повідомляє, що оновлення забезпечить більш ретельне сканування для виявлення підозрілих завантажень на пристрої користувача. Крім того, компанія попереджає, що функція «Покращений захист» буде збирати дані про відвідувані сайти.

Google не уточнює, як саме працюватиме ШІ в браузері, але він може збирати дані про небезпечні сайти, виявляти загальні патерни і попереджати користувачів про потенційну небезпеку на сайтах, які раніше не були визнані такими.

Посилений захист з ШІ за замовчуванням вимкнений в браузері, але його можна активувати, перейшовши у «Налаштування» — «Конфіденційність та Безпека» — «Безпека».

Традиційно для Google оновлення буде впроваджуватись поступово і стане доступним для всіх користувачів протягом кількох тижнів.

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