Goldman Sachs йде з росії — Finance.ua

Goldman Sachs йде з росії

Goldman Sachs йде з росії

Фінансовий конгломерат і другий інвестиційний банк у світі, з активами під управлінням в 2,1 трлн доларів припиняє свої операції в росії. Goldman Sachs став першим великим банком з Уолл-стріт, який залишив країну у відповідь на вторгнення країни в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg

«Goldman Sachs згортає свій бізнес в росії відповідно до нормативних і ліцензійних вимог. Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів по всьому світу в управлінні або закритті раніше існуючих зобов’язань на ринку і забезпеченні благополуччя наших співробітників», — йдеться в повідомленні.

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