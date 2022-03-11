Goldman Sachs йде з росії — Finance.ua

Goldman Sachs йде з росії
11.03.2022, 05:46 — Фондовий ринок Goldman Sachs йде з росії
Фінансовий конгломерат і другий інвестиційний банк у світі, з активами під управлінням в 2,1 трлн доларів припиняє свої операції в росії. Goldman Sachs став першим великим банком з Уолл-стріт, який залишив країну у відповідь на вторгнення країни в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Goldman Sachs згортає свій бізнес в росії відповідно до нормативних і ліцензійних вимог. Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів по всьому світу в управлінні або закритті раніше існуючих зобов’язань на ринку і забезпеченні благополуччя наших співробітників», — йдеться в повідомленні.
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