Goldman Sachs більше не очікує рецесії в єврозоні в 2023 році — Finance.ua
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Goldman Sachs більше не очікує рецесії в єврозоні в 2023 році

Світ
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Goldman Sachs більше не очікує рецесії в єврозоні в 2023 році
Goldman Sachs більше не очікує рецесії в єврозоні в 2023 році
Goldman Sachs заявив, що очікує зростання економіки єврозони на 0,6% в цьому році, в порівнянні з попереднім прогнозом скорочення.
Про це пише Reuters.
Goldman Sachs прогнозує зростання завдяки падінню цін на природний газ і відкриттю кордонів Китаю.
«Ми зберігаємо нашу думку, що зростання єврозони буде слабким протягом зимових місяців з огляду на енергетичну кризу, але більше не очікуємо технічної рецесії», — йдеться в записці економістів Goldman Sachs на чолі зі Свеном Ярі Стеном.
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У листопаді банк з Уолл-стріт прогнозував скорочення на 0,1% для регіону. Технічна рецесія зазвичай визначається як два послідовних квартали скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП).
Очікується, що інфляція в єврозоні становитиме близько 3,25% на кінець 2023 року в порівнянні з 4,50%, прогнозованими раніше.
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У грудні зростання споживчих цін в єврозоні сповільнилося до 9,2% з 10,1% місяцем раніше, показали дані Євростату минулого тижня.
Базова інфляція в регіоні також сповільниться до 3,3% до кінця року на тлі зниження цін на товари, але очікується подальше зростання інфляції в сфері послуг через зростання витрат на робочу силу, відзначають в Goldman.
Що стосується Великої Британії, Goldman прогнозує скорочення ВВП на 0,7% порівняно з попередніми очікуваннями щодо скорочення на 1%, чому сприяло зниження оптових цін на газ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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