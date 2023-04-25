G-PLUS CRM — сучасне професійне рішення для українських забудовників — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ G-PLUS CRM — сучасне професійне рішення для українських забудовників Сьогодні 13:10 — Технології&Авто

G-PLUS CRM — сучасне професійне рішення для українських забудовників

Однією з важливих технологічних змін, що відбулися в Україні після вторгнення росії, стала відмова бізнесу від IT-продуктів агресора.

«Запуск Міністерством цифрової трансформації України кампанії з бойкотування російських товарів ( https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-zapuskae-mizhnarodnu-informatsiynu-kampaniyu-do-not-sponsor-murder-z-boykotuvannya-rosiyskikh-ta-biloruskikh-tovariv-i-kompaniy-za-kordonom ) призвела до відмови свідомого українського бізнесу від російських та білоруських іт-рішень», — коментує Андрій Скорбатюк (експерт з цифровізації в девелопменті).

Сюди увійшли і відмови від CRM-систем з росії, на яких працювало більшість українців та українських забудовників.

Сьогодні підприємці та менеджери шукають нові рішення для роботи з клієнтами та даними. Для забудовників найкраще підійде G-PLUS CRM від національного українського виробника, яка створена спеціально для сфери девелопменту та враховує всі його нюанси, особливості та вимоги.

Головна перевага G-PLUS — рішення для будівельного бізнесу «під ключ». Все що необхідно для повноцінної роботи входить до системи за замовчуванням.

Українська CRM для забудовника G-PLUS CRM зарекомендувала себе на ринках Грузії, Казахстану та Туреччини, де бренд представлено з 2018 року.

CRM-ринок України через безмежні рекламні бюджети російських систем був у полоні, а українські профільні національні продукти мали куди менший попит і змогу бути повноцінно представленими.

Зміна кон’юнктури ринку, інформаційний фокус Міністерства Цифрової трансформації на важливості купувати національні ІТ-послуги та продукти і свідомий вибір українського бізнесу обирати національний продукт привертають увагу забудовників до українських ІТ-івців та авторських галузевих рішень.

Кому підійде галузеве рішення для забудовників G-PLUS CRM?

Система стане у нагоді забудовникам різного масштабу діяльності, оскільки задовольняє потреби всіх категорій спеціалістів девелопера:

менеджери з продажу нерухомості отримують продуманий інтерфейс, що зрозумілий з першого погляду. Замість того, щоб витрачати години на опанування нової CRM менеджери можуть одразу почати продавати нерухомість;

для керівників відділу продажів забудовника передбачена функція швидкого отримання звітності, аналітики, доступ до дзвінків та багатьох метрик;

маркетологи з нерухомості зможуть легко автоматизувати будь-які маркетингові канали. CRM вже інтегрована з рекламними системами та веб-майданчиками для продажу нерухомості.

Переваги та можливості G-PLUS CRM

Українська CRM значно полегшить процес продажу нерухомості та зробить шлях клієнтів до нової квартири набагато приємнішим.

Шахматка для забудовника

Одна з функцій, що вкрай необхідні кожному забудовнику, — шахматка квартир. У випадку з CRM G-PLUS інтерактивна шахматка вже вбудована в систему, тож не доведеться шукати сторонні рішення та витрачати на них гроші. Інтерактивна шахматка допоможе клієнтам зрозуміти наявність вільних квартир та їхнє розташування. Також є можливість скористатися стандартним варіантом шахматки у вигляді плитки або таблиці.

Моніторинг руху фінансів

Дані про платежі, заборгованості та графік виплат — з G-PLUS все це під рукою. Завдяки зручній системі моніторингу менеджери завжди зможуть нагадати клієнтам про необхідність проведення платежу. Автоматизація фінансів дозволить заощадити час, а система сповіщень — не забути про важливий дзвінок чи задачу.

Віджети зв’язку

Клієнти можуть писати за допомогою вбудованого у CRM віджету чату. Додаткової сплати за його підключення немає — все входить до стандартного пакету. За бажанням забудовники можуть скористатися сторонньою телефонією або чатами. CRM G-PLUS підтримує інтеграцію з соцмережами (Instagram, Facebook), месенджерами (Messenger, Telegram, Viber, WhatsApp), Google Sheets, Google Analytics та іншими сервісами і системами.

Застосування CRM G-PLUS, що враховує усі особливості бізнесу забудовників, та була розроблена спеціально для цієї галузі дозволить відкрити нові можливості, підвищити кількість продажів та рівень задоволення клієнта. Девелопери отримують можливість автоматизувати, оцифрувати процеси будівельного бізнесу та отримувати галузеву звітність в режимі реального часу.

Сьогодні це інноваційне передове рішення для кожного українського забудовника. Розробники G-PLUS випускають актуальні відео про CRM, цифровізацію в девелопменті та відповіді на часті запитання забудовників, з якими можна ознайомитись за посиланням: https://www.youtube.com/@g-pluscomua

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