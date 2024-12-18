FTX розпочне виплату компенсацій постраждалим клієнтам у січні 2025 року — Finance.ua
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FTX розпочне виплату компенсацій постраждалим клієнтам у січні 2025 року

Криптовалюта
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FTX розпочне виплату компенсацій постраждалим клієнтам у січні 2025 року
FTX розпочне виплату компенсацій постраждалим клієнтам у січні 2025 року
Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повідомила про початок плану реорганізації за главою 11 Кодексу США про банкрутство. У пресрелізі сказано, що він набуде чинності 3 січня 2025 року.
Відомо, що ця дата також є початком розподілу коштів для клієнтів, які постраждали від краху FTX. Вони зможуть отримати виплати через криптобіржі Kraken та BitGo.
Очікується, що первинний розподіл відбудеться протягом 60 днів з дати набрання чинності, а участь у ньому буде здійснюватися за умови дотримання принципу «знай свого клієнта» (KYC) та інших вимог щодо розподілу, сказано в заяві.
«Протягом останніх двох років наша команда професіоналів ретельно та ефективно працювала над поверненням мільярдів доларів, щоб досягти цього моменту. Набрання чинності плану реорганізації у січні 2025 року та початок виплат є відображенням успіху зусиль з повернення боргів», — заявив головний виконавчий директор FTX Debtors Джон Дж. Рей III.
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Також у пресрелізі йдеться, що для того, щоб мати можливість отримати компенсації, потрібно пройти KYC та надати необхідну інформацію на сайті.
Крім того, клієнтів закликали пам’ятати про можливі фішингові посилання та сервіси.
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