FTX анулювала претензії клієнтів на $2,5 млрд — Finance.ua

FTX анулювала претензії клієнтів на $2,5 млрд Сьогодні 06:33 — Криптовалюта

FTX анулювала претензії клієнтів на $2,5 млрд

Криптобіржа FTX анулювала претензії близько 392 000 клієнтів, які не почали процедуру «знай свого клієнта» (KYC) до 3 березня 2025 року. Суніл Кавурі, один із кредиторів платформи, заявив, що йдеться про суму в $2,5 млрд.

Нагадаємо, спочатку крайній термін на проходження KYC було встановлено на 1 березня, але потім його продовжили на два дні. Сума всіх претензій клієнтів, яким загрожувала ануляція, оцінювалася в близько $1 млрд.

Однак Кавурі наводить інші цифри. Згідно з його заявою, а також судовими документами, йдеться про суму в $2,55 млрд. Із цих коштів $655 млн припадає на претензії до $50 000, і $1,9 млрд — понад $50 000.

Кавурі очікує, що ще більше клієнтів біржі зіткнуться з ануляцією в перспективі. Ті, хто почав процедуру перевірки KYC до 3 березня, мають закінчити її до 1 червня 2025 року.

При цьому багато користувачів заявили про проблему під час спроби повторно подати документи на офіційному сайті біржі. Кавурі на своїй сторінці опублікував рішення.

FTX KYC Issues



Process to resolve KYC/resubmit docs as unable to resubmit docs in the claims portal



1) Email: support@ftx.com

2) Get Ticket Number (number blanked in screenshot) - always refer to same ticket number



3) Click on Ticket Number in email - will take you to log in… pic.twitter.com/bXRt82WQA2 — Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) April 5, 2025

У коментарях під першим постом він зазначив, що кошти, які мали спрямувати на погашення відхилених претензій, повернуть у загальний фонд для подальшого розподілу.

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