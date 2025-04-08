FTX анулювала претензії клієнтів на $2,5 млрд — Finance.ua

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FTX анулювала претензії клієнтів на $2,5 млрд

Криптовалюта
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FTX анулювала претензії клієнтів на $2,5 млрд
FTX анулювала претензії клієнтів на $2,5 млрд
Криптобіржа FTX анулювала претензії близько 392 000 клієнтів, які не почали процедуру «знай свого клієнта» (KYC) до 3 березня 2025 року. Суніл Кавурі, один із кредиторів платформи, заявив, що йдеться про суму в $2,5 млрд.
Нагадаємо, спочатку крайній термін на проходження KYC було встановлено на 1 березня, але потім його продовжили на два дні. Сума всіх претензій клієнтів, яким загрожувала ануляція, оцінювалася в близько $1 млрд.
Однак Кавурі наводить інші цифри. Згідно з його заявою, а також судовими документами, йдеться про суму в $2,55 млрд. Із цих коштів $655 млн припадає на претензії до $50 000, і $1,9 млрд — понад $50 000.
Кавурі очікує, що ще більше клієнтів біржі зіткнуться з ануляцією в перспективі. Ті, хто почав процедуру перевірки KYC до 3 березня, мають закінчити її до 1 червня 2025 року.
При цьому багато користувачів заявили про проблему під час спроби повторно подати документи на офіційному сайті біржі. Кавурі на своїй сторінці опублікував рішення.
У коментарях під першим постом він зазначив, що кошти, які мали спрямувати на погашення відхилених претензій, повернуть у загальний фонд для подальшого розподілу.
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