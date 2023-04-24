Французька Leroy Merlin продає всі складські приміщення в рф — Finance.ua
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Французька Leroy Merlin продає всі складські приміщення в рф

Фондовий ринок
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Французька Leroy Merlin продає всі складські приміщення в рф
Французька Leroy Merlin продає всі складські приміщення в рф
Французький ритейлер Leroy Merlin вирішила продати всі складські приміщення в росії.
Про це пише «Комерсант» з посиланням на джерела. У березні компанія обіцяла залишити російський ринок.
Leroy Merlin планує продати два логістичні парки — близько 130 000 кв. м у «Південній брамі» у Домодєдово та 140 000 кв. м у комплексі «Білий Раст» у московської області.
На активи претендують дві компанії: Central Properties та «Венталл-Девелопмент», пише видання.
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Кошти від продажу складських площ потрібні компанії для подальшого розвитку Leroy Merlin у рф після відмови французької сторони виділяти фінансування на ці цілі, вважає заступник директора з ключових клієнтів Union Brokers Степан Щедров.
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Нагадаємо, у березні минулого року керівництво російського офісу Leroy Merlin повідомило партнерам, що не планує закривати бізнес в рф і, навпаки, розширює асортимент та збільшує кількість партнерів. Усі заклики українського офісу вийти з росії — ігнорувались, згодом український підрозділ взагалі відрізали від усіх корпоративних засобів зв‘язку.
Національне агентство з питань запобігання корупції включило Leroy Merlin до списку міжнародних спонсорів війни.
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У березні 2023 року рітейл заявив, що передасть російський бізнес в управління локальному топменеджменту. Ця угода перебуває на розгляді регуляторів рф, повідомляла тоді французька група Adeo, яка володіє мережею Leroy Merlin.
Leroy Merlin працює у рф з 2004 року. За даними компанії, мережа нараховує 120 гіпермаркетів у понад 60 містах рф, які приносять 18% продажів усієї групи. Leroy Merlin займає перше місце з продажу на DIY-ринку в росії. Мережа збільшила виторг в росії у 2022 році на 15,6%, до $6,5 млрд на рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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