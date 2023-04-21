Henkel поставив хрест на російському ринку — Finance.ua
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Henkel поставив хрест на російському ринку

Фондовий ринок
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Henkel поставив хрест на російському ринку
Henkel поставив хрест на російському ринку
На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв’язку з вторгненням рф в Україну, німецький хіміко-промисловий концерн Henkel заявив про продаж свого бізнесу на території агресора.
Як зазначається в заяві компанії, Henkel підписав угоду про продаж свого російського бізнесу консорціуму місцевих інвесторів.
У консорціум, який купує бізнес Henkel на території агресора, увійшли Augment Investments, Kismet Capital Group та Elbrus Services.
«Покупці мають налагоджені та довгострокові ділові відносини в західних країнах і не підпадають під санкції ЄС або США», — відзначили в компанії.
Узгоджена ціна покупки становить 54 млрд рублів, що відповідає приблизно 600 млн євро. Угода поки ще не закрита.
У квітні 2022 року концерн Henkel заявив про припинення діяльності в росії. Разом з тим в компанії відзначили, що Henkel буде співпрацювати зі своїми командами в росії, щоб забезпечити впорядкований процес завершення діяльності. Повідомлялося, що 2500 співробітників Henkel в росії будуть продовжувати працювати і отримувати зарплату.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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