Henkel поставив хрест на російському ринку — Finance.ua

Henkel поставив хрест на російському ринку Сьогодні 12:33 — Фондовий ринок

Henkel поставив хрест на російському ринку

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв’язку з вторгненням рф в Україну, німецький хіміко-промисловий концерн Henkel заявив про продаж свого бізнесу на території агресора.

Як зазначається в заяві компанії, Henkel підписав угоду про продаж свого російського бізнесу консорціуму місцевих інвесторів.

У консорціум, який купує бізнес Henkel на території агресора, увійшли Augment Investments, Kismet Capital Group та Elbrus Services.

«Покупці мають налагоджені та довгострокові ділові відносини в західних країнах і не підпадають під санкції ЄС або США», — відзначили в компанії.

Узгоджена ціна покупки становить 54 млрд рублів, що відповідає приблизно 600 млн євро. Угода поки ще не закрита.

У квітні 2022 року концерн Henkel заявив про припинення діяльності в росії. Разом з тим в компанії відзначили, що Henkel буде співпрацювати зі своїми командами в росії, щоб забезпечити впорядкований процес завершення діяльності. Повідомлялося, що 2500 співробітників Henkel в росії будуть продовжувати працювати і отримувати зарплату.

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УНІАН За матеріалами:

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