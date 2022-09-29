Франція розпочне будівництво ядерних заводів нового покоління до 2027 року — Finance.ua

Франція розпочне будівництво ядерних заводів нового покоління до 2027 року Вчора 05:17 — Енергетика

Франція розпочне будівництво своїх перших ядерних реакторів нового покоління до травня 2027 року.

Про це повідомляє BFM TV.

Уряд планує побудувати не менше шести нових «європейських реакторів під тиском», замінивши існуючі об’єкти, термін експлуатації яких добігає кінця 2030 року, повідомив французький телеканал BFM TV.

У рамках зусиль, спрямованих на те, щоб поставити країну на шлях кліматичної нейтральності, французький уряд планує витратити близько 51,7 млрд євро (49,7 млрд доларів).

Французька газета Le Figaro повідомила, що реактори нового покоління можуть бути введені в експлуатацію до 2035 року.

Уряд уже давно намагається розв’язати енергетичну кризу в країні. Він прискорив будівництво сонячних та морських вітряних електростанцій, а також активізував зусилля щодо переходу на відновлювані джерела енергії.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше пообіцяв побудувати вісім атомних електростанцій нового покоління відповідно до закону про клімат.

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УНН За матеріалами:

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