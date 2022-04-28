ФОП, єМалятко та весілля через смартфон. У "Дія" готують нові послуги — Finance.ua

ФОП, єМалятко та весілля через смартфон. У "Дія" готують нові послуги
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в «Дія» повертаються старі сервіси, які тимчасово були недоступні через питання безпеки. Також з’являться нові послуги, наприклад, укладення шлюбу через смартфон.
«Зараз ми розвиваємо та вдосконалюємо послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО): отримання статусу та виплат. Плануємо ще деякі нові соціальні послуги та фінтех-продукти. Наша мета незмінна — відцифрувати всі послуги, які є в нашій державі, зробити їх онлайн», — розповів він.
За словами міністра, зараз робота здебільшого йде над тим, що «вже для всіх зрозуміло».
«Наприклад, зараз хочемо перенести „єМалятко“ в мобільний додаток „Дія“, щоб людина, коли народилася дитина, могла її зареєструвати з власного смартфона. Хочемо комплекс послуг для ФОП також зробити доступним на смартфоні, а не лише на порталі», — додав Федоров.
Міністр також пообіцяв — незабаром і шлюб можна буде укласти, не виходячи з дому.
«Ми поки що зробили на порталі можливість подати документи онлайн. Але, гадаю, що ми змінимо філософію цієї послуги, щоб можна було на смартфоні не просто подати документи, а й зареєструвати шлюб», — додав Федоров.
Довідка Finance.ua:
нещодавно розробники Діі запустили комплексну послугу для українців. У додатку можна оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та виплати від держави;
з початком повномасштабної війни росії проти України багато фізосіб-підприємців змушені були покинути свої населені пункти та евакуюватися до більш безпечних регіонів. Ain.ua поділився відповіддю юристів щодо того, що робити внутрішньо-переміщеним ФОП, щоб сплачувати податки до українського бюджету.
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