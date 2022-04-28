ФОП, єМалятко та весілля через смартфон. У "Дія" готують нові послуги — Finance.ua

ФОП, єМалятко та весілля через смартфон. У "Дія" готують нові послуги

Вчора 08:01 — Особисті фінанси

ФОП, єМалятко та весілля через смартфон. У "Дія" готують нові послуги

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в «Дія» повертаються старі сервіси, які тимчасово були недоступні через питання безпеки. Також з’являться нові послуги, наприклад, укладення шлюбу через смартфон.

Цими напрацюваннями він поділився в інтерв’ю РБК-Україна

«Зараз ми розвиваємо та вдосконалюємо послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО): отримання статусу та виплат. Плануємо ще деякі нові соціальні послуги та фінтех-продукти. Наша мета незмінна — відцифрувати всі послуги, які є в нашій державі, зробити їх онлайн», — розповів він.

За словами міністра, зараз робота здебільшого йде над тим, що «вже для всіх зрозуміло».

«Наприклад, зараз хочемо перенести „єМалятко“ в мобільний додаток „Дія“, щоб людина, коли народилася дитина, могла її зареєструвати з власного смартфона. Хочемо комплекс послуг для ФОП також зробити доступним на смартфоні, а не лише на порталі», — додав Федоров.

Міністр також пообіцяв — незабаром і шлюб можна буде укласти, не виходячи з дому.

«Ми поки що зробили на порталі можливість подати документи онлайн. Але, гадаю, що ми змінимо філософію цієї послуги, щоб можна було на смартфоні не просто подати документи, а й зареєструвати шлюб», — додав Федоров.

Довідка Finance.ua:

нещодавно розробники Діі запустили комплексну послугу для українців. У додатку можна оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та виплати від держави;

з початком повномасштабної війни росії проти України багато фізосіб-підприємців змушені були покинути свої населені пункти та евакуюватися до більш безпечних регіонів. Ain.ua поділився відповіддю юристів щодо того, що робити внутрішньо-переміщеним ФОП, щоб сплачувати податки до українського бюджету.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.