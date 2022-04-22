Як отримати статус переселенця в «Дії»: інструкція — Finance.ua

Як отримати статус переселенця в «Дії»: інструкція

Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Нещодавно розробники Діі запустили комплексну послугу для українців. У додатку можна оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та виплати від держави. Розповідаємо, як це зробити.

Як отримати статус переселенця

На ресурсі «єДопомога» пояснюють , що статус ВПО можуть отримати люди, які вимушено залишили будинки, але перебувають в Україні.

Щоб отримати такий статус, потрібно бути зареєстрованим в одній із цих областей:

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Київська;

м. Київ;

Луганська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Також послуга доступна, якщо ви зареєстровані в одній із цих областей як платник ЄСВ.

Щоб отримати статус переселенця в «Дії», зробіть такі кроки:

завантажте додаток «Дія» або оновіть його;

переконайтеся, що у вас є ID-картка або біометричний закордонний паспорт.

зайдіть у розділ «Послуги» та виберіть «Отримати статус ВПО»;

вкажіть свою актуальну адресу;

підтвердіть своє місцезнаходження за допомогою геолокації;

якщо у вас э діти, ви можете отримати статус переселенця і для них.

Як оформити виплати для ВПО

Переселенці можуть отримувати допомогу по 3000 грн на дитину та 2000 грн на дорослого. Щоб це зробити, у «Дії» потрібно після надсилання заявки на набуття статусу ВПО натиснути «Хочу отримувати допомогу». Потім потрібно вибрати картку «єПідтримка» для зарахування коштів. Якщо такої карти немає — її потрібно оформити.

Щоб подати заявку на виплати дітям, потрібно зробити схожі кроки, але користуватися електронним свідоцтвом про народження в додатку. Якщо свідоцтво про народження дитини не підтягується автоматично, його можна додати вручну.

Довідка Finance.ua:

з 20 квітня люди, які вимушено переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення росії, можуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у «Дії» та отримати виплату від держави — для себе та своїх дітей;

раніше Кабмін спростив механізм отримання довідки ВПО;

у період дії воєнного стану внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до територіальної громади або ЦНАП.



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