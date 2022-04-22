Як отримати статус переселенця в «Дії»: інструкція — Finance.ua

Нещодавно розробники Діі запустили комплексну послугу для українців. У додатку можна оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та виплати від держави. Розповідаємо, як це зробити.
Як отримати статус переселенця
На ресурсі «єДопомога» пояснюють, що статус ВПО можуть отримати люди, які вимушено залишили будинки, але перебувають в Україні.
Щоб отримати такий статус, потрібно бути зареєстрованим в одній із цих областей:
Волинська;
Дніпропетровська;
Донецька;
Житомирська;
Запорізька;
Київська;
м. Київ;
Луганська;
Миколаївська;
Одеська;
Сумська;
Харківська;
Херсонська;
Чернігівська.
Також послуга доступна, якщо ви зареєстровані в одній із цих областей як платник ЄСВ.
Щоб отримати статус переселенця в «Дії», зробіть такі кроки:
завантажте додаток «Дія» або оновіть його;
переконайтеся, що у вас є ID-картка або біометричний закордонний паспорт.
зайдіть у розділ «Послуги» та виберіть «Отримати статус ВПО»;
вкажіть свою актуальну адресу;
підтвердіть своє місцезнаходження за допомогою геолокації;
якщо у вас э діти, ви можете отримати статус переселенця і для них.
Як оформити виплати для ВПО
Переселенці можуть отримувати допомогу по 3000 грн на дитину та 2000 грн на дорослого. Щоб це зробити, у «Дії» потрібно після надсилання заявки на набуття статусу ВПО натиснути «Хочу отримувати допомогу». Потім потрібно вибрати картку «єПідтримка» для зарахування коштів. Якщо такої карти немає — її потрібно оформити.
Щоб подати заявку на виплати дітям, потрібно зробити схожі кроки, але користуватися електронним свідоцтвом про народження в додатку. Якщо свідоцтво про народження дитини не підтягується автоматично, його можна додати вручну.
Довідка Finance.ua:
з 20 квітня люди, які вимушено переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення росії, можуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у «Дії» та отримати виплату від держави — для себе та своїх дітей;
раніше Кабмін спростив механізм отримання довідки ВПО;
у період дії воєнного стану внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до територіальної громади або ЦНАП.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.