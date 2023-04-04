Фінляндія офіційно стала членом НАТО — Finance.ua

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Фінляндія офіційно стала членом НАТО

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Фінляндія офіційно стала членом НАТО
Фінляндія офіційно стала членом НАТО
Фінляндія, котра ще на початку липня 2022 року спільно зі Швецією підписали історичний протокол щодо вступу до НАТО, офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу. Що стосується Швеції, то вона очікує на вступ вже завтра.
Про це у вівторок, 4 квітня, на своїй сторінці у Twitter повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, зазначивши, що країна стала вже 31-ою державою — членом організації.
«Фінляндія зараз увійшла до НАТО! Щиро вітаю! Відсьогодні до складу альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу», — йдеться в дописі польського прем’єра.
Варто зазначити, що загальна протяжність кордону Фінляндії з країною-агресоркою росією становить приблизно 1300 кілометрів. Це означає, що рф, попри її потужне небажання мати щось спільне з альянсом, стане ще ближче до НАТО.
Нагадаємо, що ратифікація членства Фінляндії в НАТО була завершена ще 31 березня 2022 року, після чого відповідний документ направили до Вашингтона.
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