ФГВФО отримав на аукціонах у травні понад 581 млн грн — Finance.ua
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ФГВФО отримав на аукціонах у травні понад 581 млн грн

Казна та Політика
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ФГВФО отримав на аукціонах у травні понад 581 млн грн
ФГВФО отримав на аукціонах у травні понад 581 млн грн
Упродовж травня в системі Прозорро. Продажі відбулося 38 успішних аукціонів на загальну суму 581,1 млн грн. Із них майже вся сума — 512,9 млн грн — результат продажу прав вимоги за кредитами юридичних та фізичних осіб. Ще 58,9 млн грн — сума успішних аукціонів з реалізації нерухомого майна банків.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
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Найбільшими реалізованими лотами стали:

  • Пул земельних ділянок банку «Аркада». Який складався з 5 земельних ділянок, загальною площею більше майже 39 га, у селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині. Участь в аукціоні взяли 10 учасників, в результаті ціна продажу пулу зі стартових 3,7 млн грн зросла майже у 2,5 рази до 8,5 млн грн.
  • Квартира в таунхаусі під Києвом. Це була 12 спроба продати актив, стартова ціна становила 2,5 млн грн, у ході аукціону вартість зросла до 4,4 млн грн.
  • Понад 4 тис. кв м комерційної нерухомості в центрі Харкова. Участь в аукціоні взяли два учасники, а ціна продажу склала майже 33,7 млн грн.
У Фонді наголошують, що кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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