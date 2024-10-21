Ferrari 248 F1 Міхаеля Шумахера продадуть на аукціоні — Finance.ua

Ferrari 248 F1 Міхаеля Шумахера продадуть на аукціоні Вчора 18:00 — Фондовий ринок

Ferrari 248 F1 Міхаеля Шумахера продадуть на аукціоні

Як передає Motor1 , Ferrari 248 Міхаеля Шумахера 2006 року, на якому легендарний пілот виграв Гран-прі США, Європи та Німеччини, а також перевершив рекорд Айртона Сенни з кількості поул-позишн, незабаром отримає нового власника.

Болід має номер шасі 254 й був першим болідом Ferrari з двигуном V8. Він мав об’єм 2,4 літра й спершу видавав потужність в 730 кінських сил, яку згодом підвищили до 785 «коней».

Поточний власник викупив болід у команди Ferrari у грудні 2007 року. У 2008 році він отримав сертифікат Ferrari Classiche, який підтвердив, що його компоненти мали відповідні номери.

Ціна

RM Sotheby’s не вказує приблизну ціну продажу, хоча вона доступна за запитом. Повідомляється, що торги почнуться 14 листопада.

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