ФДМУ залучив 1,5 млрд грн інвестицій з початку року — Finance.ua

ФДМУ залучив 1,5 млрд грн інвестицій з початку року Сьогодні 11:44 — Фондовий ринок

З початку року Фонд державного майна провів 150 успішних аукціонів, на яких залучив 1,5 млрд грн інвестицій.

Про це повідомив голова ФДМУ Рустем Умєров.

«З початку року ФДМУ провів 150 успішних аукціонів. На цих аукціонах ми залучили 1,5 млрд гривень інвестицій — при цьому стартова вартість лотів лише 301 млн грн», — йдеться в повідомленні.

За інформацією очільника ФДМУ, середня конкуренція за один актив — 5,3 учасника, а середнє зростання вартості об'єктів — у 5 разів.

Рекордним по надходженням у бюджет за 10 років став перший квартал.

Найбільша кількість учасників — 53.

Нагадаємо, Фонд державного майна України (ФДМУ) планує розпочати продаж конфіскованих російських активів вже до кінця цього року.

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