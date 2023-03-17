ФБР: У 2022 році кількість криптошахрайств зросла на 183% до $2,57 млрд — Finance.ua
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ФБР: У 2022 році кількість криптошахрайств зросла на 183% до $2,57 млрд

Криптовалюта
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ФБР: У 2022 році кількість криптошахрайств зросла на 183% до $2,57 млрд
ФБР: У 2022 році кількість криптошахрайств зросла на 183% до $2,57 млрд
Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) оголосило, що кількість шахрайств із використанням криптовалюти 2022 року зросла на 183% і становила $2,57 млрд, що в перерахунку на гроші у 2,8 раза більше, ніж 2021 року ($907 млн).
Про це повідомляє News Bitcoin.
Звіт ФБР про інтернет-злочини за 2022 рік ґрунтується на даних Центру розгляду скарг на злочини в інтернеті (IC3).
Крім того, ФБР повідомило, що кількість скарг на шахрайство загалом збільшилася на 127%.
У ФБР зазначили, що криптошахрайства найчастіше пов’язані з видобутком ліквідності, зломами облікових записів у соціальних мережах і діями від імені знаменитостей і співробітників компаній, що працюють у сфері нерухомості та працевлаштування. Особливо часто злочинці обманюють людей у віковій групі від 30 до 49 років.
ФБР також попередило про шахраїв, які створюють додатки під виглядом ігор на блокчейні, створених за концепцією Play-to-Earn («Грай і заробляй»), після встановлення яких користувачі втрачають свої криптоактиви.

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За матеріалами:
cryptomisto
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