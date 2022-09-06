ФАО прогнозує скорочення світового виробництва зернових у 2022 році — Finance.ua

ФАО прогнозує скорочення світового виробництва зернових у 2022 році Вчора 07:46 — Аграрний ринок

За даними ООН (ФАО) у серпні відбулось падіння базового показника світових цін на продовольство, що стало п’ятим поспіль щомісячним зниженням, що зумовлено падінням котирування на більшість основних товарів.

У серпні Індекс продовольчих цін ФАО у середньому становив на 1,9% менше, ніж у липні, але все ще на 7,9% вище за показник минулого року.

Середній індекс цін на зернові ФАО становив в серпні на 1,4% менше, ніж у липні, але все ще на 11,4% вище за значення в серпні 2021 року. У серпні міжнародні ціни на пшеницю впали на 5,1%, ознаменувавши третє місячне зниження поспіль. Така тенденція обумовлена тим, що деякі країни, як США та Канада, покращили свій врожай. А також завдяки відновленню експорту з чорноморських портів України вперше за понад п’ять місяців перерви.

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