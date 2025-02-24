Фальсифікат на майже півмільйона гривень: БЕБ викрило незаконну торгівлю — Finance.ua
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Фальсифікат на майже півмільйона гривень: БЕБ викрило незаконну торгівлю

Кримінал
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Бюро економічної безпеки викрило жителя Луцька, який реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, чоловік не був зареєстрований як суб’єкт господарювання, працював без ліцензії на виробництво та торгівлю підакцизними товарами.
Слідством встановлено, що фігурант зберігав незаконно виготовлений товар у занедбаних торгових кіосках. Продавав контрафакт постійним клієнтам за готівку.
Під час обшуків співробітники БЕБ вилучили понад 400 літрів алкогольних напоїв без марок і з підробленими марками акцизного податку України та майже 3 тис. контрафактних сигарет. Загальна вартість вилученої продукції складає майже півмільйона грн, на неї накладено арешт.
Триває досудове розслідування та встановлюються інші причетні до цієї справи.
За матеріалами:
Finance.ua
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