Фактори, які впливають на курс гривні — Finance.ua

Фактори, які впливають на курс гривні Сьогодні 16:05 — Валюта

Фактори, які впливають на курс гривні

Українська національна валюта вже майже не реагує на ракетні удари рф і протягом останніх тижнів стабільно посилюється.

Про це в ефірі телеканалу «Ми-Україна» розповів член ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман.

активна фаза війни. Тобто зрозуміло, що вона впливає, незважаючи на те, що сьогодні гривня майже не реагує на ракетні удари ворога. Ми бачимо це на готівковому ринку. Гривня, до речі, протягом останніх двох тижнів посилюється на валютному ринку, але все рівно ключовий фактор — або щоб війна завершилася, або щоб не було активної фази бойових дій», — зазначив Фурман. «Важливий фактор, який впливає на курс гривні , це війна,. Тобто зрозуміло, що вона впливає, незважаючи на те, що сьогодні гривня майже не реагує на ракетні удари ворога. Ми бачимо це на готівковому ринку. Гривня, до речі, протягом останніх двох тижнів посилюється на валютному ринку, але все рівно ключовий фактор — або щоб війна завершилася, або щоб не було активної фази бойових дій», — зазначив Фурман.

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Також він назвав ще один, не менш важливий фактор, який впливає на гривню.

«Це український експорт. Нам потрібно його збільшувати. Ворог усіма силами намагається його зменшувати, тобто є блокада морського експорту. І незважаючи на те, що у нас є навіть зернова угода, ми розуміємо, що вона не працює на 100%, як ми хочемо», — наголосив експерт.

Крім того Фурман зазначив, що фіксований курс гривні, який наразі функціонує в Україні, забезпечує фінансову, валютну і банківську стабільність.

«Люди, громадяни України, завдяки ефективній політиці НБУ довіряють українській гривні. За цей рік війни залишки коштів фізичних осіб у гривні у банківській системі збільшитися на понад 30%. Тож фіксований курс своєчасний і дає свої результати», — запевнив член ради Нацбанку.

Довідка Finance.ua:

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