Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки — Finance.ua
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Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки

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Німецький уряд організовує безкоштовний потяг для українських біженців з Польщі у Німеччину. Доїхати можна із польського Перемишля у німецький Ганновер.
Безкоштовні рейси будуть доступні також у березні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал «Пшемисль — Ганновер Мессе гуманітарний поїзд».
Поїзд вирушатиме з сусідньої країни по непарних датах у березні. Дорогою передбачено лише одну транзитну зупинку — у Франкфурті-на-Одері. У зворотному напрямку до Польщі склад буде їхати без пасажирів.
Графік руху у березні:
  • Перемишль — відправлення о 22:30;
  • Франкфурт-на-Одері (транзитна зупинка) — 10:00 (±1 година);
  • Ганновер Messe/Laatzen — 16:00 (±1 година).
Українців раніше попереджали про випадки фейкового продажу місць або гарантій пріоритету посадки на поїзд.
Втім, білетів на цей поїзд немає. Ті, хто хоче виїхати в Німеччину з метою евакуації, мають чекати на платформі польської станції у потрібний час. Зорієнтуватися на місці допомагають волонтери та працівники Червоного Хреста.
При посадці діє пріоритет: спочатку люди з браслетами від польського Червоного Хреста, потім сім’ї з дітьми, люди похилого віку та люди з інвалідністю, а потім всі інші.
У Ганновері українці виходять із поїзда на станції на околиці міста. Там біженців зустрічають співробітники німецької залізничної компанії Deutsche Bahn, поліцейські та працівники благодійних організацій допомагають прибутим отримати їжу, першу допомогу та пропонують тимчасове житло тим, кому нема куди йти.
За матеріалами:
РБК-Україна
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