Ethereum перевершує рекорди: інвестиції в ETH фонди досягли $2,2 млрд у 2024 році — Finance.ua
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Ethereum перевершує рекорди: інвестиції в ETH фонди досягли $2,2 млрд у 2024 році

Криптовалюта
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Ethereum перевершує рекорди: інвестиції в ETH фонди досягли $2,2 млрд у 2024 році
Ethereum перевершує рекорди: інвестиції в ETH фонди досягли $2,2 млрд у 2024 році
Вибуховий ріст інвестицій у фонди Ethereum у 2024 році став яскравим свідченням зміни настроїв на крипторинку. ETH фонди залучили рекордні $2.2 мільярда, перевершивши попередній рекорд 2021 року у $2 мільярди, що демонструє зростаючу довіру до цієї криптовалюти.

Інтерес до Ethereum зростає

Початок 2024 року приніс нові тенденції: інвестори активно переходять від Bitcoin до Ethereum. За даними CoinShares, з 26 листопада Bitcoin зазнав відтоку в $457 мільйонів, тоді як Ethereum отримав притік у $634 мільйони. Це перша велика зміна з вересня, що може свідчити про початок нового «альтсезону».

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«ETH ETF потоки перевищили BTC ETF потоки вперше», — зазначив крипто-коментатор Ethereum Vibin.

XRP: несподіване відновлення

На тлі зростання інтересу до Ethereum, XRP також здивував ринок, залучивши рекордні $100 мільйонів інвестицій. Підвищений інтерес до XRP пов’язаний з очікуванням запуску фондового продукту, що може змінити баланс на ринку криптовалют.

Що далі для ринку?

Ці події відображають нові тренди на ринку, де Ethereum посилює свої позиції завдяки успіхам у сфері децентралізованих фінансів (DeFi). Аналітики прогнозують, що ця тенденція може продовжитись, особливо якщо інституційні інвестори продовжать підтримувати Ethereum надалі.

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Підсумовуючи, 2024 рік стає переломним моментом, коли Ethereum і XRP демонструють потужний ріст, змінюючи ландшафт крипторинку. Залишається тільки спостерігати, як ці зміни вплинуть на галузь у довгостроковій перспективі.
За матеріалами:
Cryptonews
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