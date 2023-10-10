Естонія готова відмовитись від субсидій ЄС на користь вступу України в Євросоюз — Finance.ua

Естонія готова відмовитись від субсидій ЄС на користь вступу України в Євросоюз Сьогодні 17:48

Естонія готова відмовитись від субсидій ЄС на користь вступу України в Євросоюз

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила про те, що її країна готова втратити субсидії з Фонду згуртування Євросоюзу в разі вступу до ЄС України.

Про це вона заявила Financial Times

За її словами, Естонія готова в довгостроковій перспективі втратити доступ до фондів згуртування, які покликані допомогти економіці менш заможних країн ЄС. Водночас, припустила вона, це станеться не одразу.

Згідно з даними Financial Times, аналіз ЄС засвідчив, що з урахуванням нинішньої бюджетної структури Україна отримає право на майже 186 млрд євро дотацій протягом семи років, що перетворить шість країн, включно з Естонією, з нетто-одержувачів коштів ЄС на нетто-платників до бюджету.

Каллас закликала інші країни Євросоюзу почати роботу над бюджетними реформами, які дозволили б ЄС приймати нових членів.

«Ми повинні обговорити це, які правила, як розподіляються гроші і що ми отримаємо натомість. Ніхто… не каже, що нам не потрібно нічого реформувати. Питання в тому, скільки і що саме», — заявила Каллас.

Досі ця тема зачіпалася побіжно, додала вона, висловивши сподівання на те, що в цьому питанні будуть почуті всі країни-члени, а не тільки великі гравці.

Економічна Правда За матеріалами:

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