Естонія готова відмовитись від субсидій ЄС на користь вступу України в Євросоюз — Finance.ua
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Естонія готова відмовитись від субсидій ЄС на користь вступу України в Євросоюз

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Естонія готова відмовитись від субсидій ЄС на користь вступу України в Євросоюз
Естонія готова відмовитись від субсидій ЄС на користь вступу України в Євросоюз
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила про те, що її країна готова втратити субсидії з Фонду згуртування Євросоюзу в разі вступу до ЄС України.
Про це вона заявила Financial Times.
За її словами, Естонія готова в довгостроковій перспективі втратити доступ до фондів згуртування, які покликані допомогти економіці менш заможних країн ЄС. Водночас, припустила вона, це станеться не одразу.
Згідно з даними Financial Times, аналіз ЄС засвідчив, що з урахуванням нинішньої бюджетної структури Україна отримає право на майже 186 млрд євро дотацій протягом семи років, що перетворить шість країн, включно з Естонією, з нетто-одержувачів коштів ЄС на нетто-платників до бюджету.
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Каллас закликала інші країни Євросоюзу почати роботу над бюджетними реформами, які дозволили б ЄС приймати нових членів.
«Ми повинні обговорити це, які правила, як розподіляються гроші і що ми отримаємо натомість. Ніхто… не каже, що нам не потрібно нічого реформувати. Питання в тому, скільки і що саме», — заявила Каллас.
Досі ця тема зачіпалася побіжно, додала вона, висловивши сподівання на те, що в цьому питанні будуть почуті всі країни-члени, а не тільки великі гравці.
За матеріалами:
Економічна Правда
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