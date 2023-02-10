Енергетики подали на НКРЕКП в суд через звинувачення за відключення під час війни — Finance.ua

Енергетики подали на НКРЕКП в суд через звинувачення за відключення під час війни Сьогодні 16:47 — Енергетика

Енергетики подали на НКРЕКП в суд через звинувачення за відключення під час війни

Енергетики компанії «ДТЕК Мережі» оскаржили в суді звинувачення НКРЕКП за відключення світла в умовах війни і руйнування 50% енергосистем.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Енергетики надали Регулятору всі пояснення, однак Національна комісія не врахувала їх, як і не врахувала складну ситуацію з електропостачанням регіонів через російські атаки.

В ДТЕК наголосили, що компанія робить все можливе, щоб захисти честь і репутацію енергетиків, які з початку війни фактично цілодобово відновлюють зруйновану росією інфраструктуру.

Енергетики ДТЕК докладають надзусиль для того, аби в умовах війни та постійних атак терористів на енергооб’єкти, споживачі мали стабільне електропостачання та рівномірні графіки відключень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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