Електричний кросовер Polestar 3 отримав одномоторну доступну версію — Finance.ua

Електричний кросовер Polestar 3 отримав одномоторну доступну версію Вчора 03:40 — Технології&Авто

Електричний кросовер Polestar 3 отримав одномоторну доступну версію

Електричний кросовер Polestar 3 отримав одномоторний варіант із запасом ходу 704 км. Його двигун, розташований на задній вісі, видає 295 кінських сил, що дозволяє електромобілю розганятися з місця до 100 км/год за 7,8 секунди. Це на 2,7 секунди більше, ніж у випадку існуючої версії Dual Motor, яка має 483 к.с. і і на 3,0 секунди довше від виконання Dual Motor Performance Pack.

Всі три варіанти Polestar 3 використовують один і той самий акумулятор ємністю 111 кВт*год, але, оскільки новий двигун споживає менше енергії, він здатний проїхати на 90 км далі на кожному заряді.

Polestar 3 Single Motor також коштує на 8000 євро дешевше, ніж двомоторна версія. Поставки оновленого електричного кросовера на європейські ринки мають розпочатися вже у травні 2025 року.

Autogeek За матеріалами:

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