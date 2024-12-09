Електричний кросовер Polestar 3 отримав одномоторну доступну версію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електричний кросовер Polestar 3 отримав одномоторну доступну версію

Технології&Авто
323
Електричний кросовер Polestar 3 отримав одномоторну доступну версію
Електричний кросовер Polestar 3 отримав одномоторну доступну версію
Електричний кросовер Polestar 3 отримав одномоторний варіант із запасом ходу 704 км. Його двигун, розташований на задній вісі, видає 295 кінських сил, що дозволяє електромобілю розганятися з місця до 100 км/год за 7,8 секунди. Це на 2,7 секунди більше, ніж у випадку існуючої версії Dual Motor, яка має 483 к.с. і і на 3,0 секунди довше від виконання Dual Motor Performance Pack.
Всі три варіанти Polestar 3 використовують один і той самий акумулятор ємністю 111 кВт*год, але, оскільки новий двигун споживає менше енергії, він здатний проїхати на 90 км далі на кожному заряді.
Polestar 3 Single Motor також коштує на 8000 євро дешевше, ніж двомоторна версія. Поставки оновленого електричного кросовера на європейські ринки мають розпочатися вже у травні 2025 року.
За матеріалами:
Autogeek
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.