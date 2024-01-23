Електромобіль Porsche Macan показали за кілька днів до презентації — Finance.ua
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Електромобіль Porsche Macan показали за кілька днів до презентації

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Електромобіль Porsche Macan показали за кілька днів до презентації
Електромобіль Porsche Macan показали за кілька днів до презентації
На офіційному сайті німецької компанії Porsche з’явились зображення електромобіля Porsche Macan другого покоління. Кросовер презентують вже 25 січня, а поки що можна дізнатися технічні подробиці про нову модель.
Porsche Macan отримає два електромотори із сумарною віддачею 612 кінських сил та акумуляторною батареєю на 100 кіловат-годину.
Запас ходу на одній зарядці перевищить 500 км. Крім того, електричний кросовер оснастять адаптивними амортизаторами, пневмопідвіскою та керованими задніми колесами.
За матеріалами:
t4.com.ua
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