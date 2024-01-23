Електромобіль Porsche Macan показали за кілька днів до презентації — Finance.ua

Електромобіль Porsche Macan показали за кілька днів до презентації
На офіційному сайті німецької компанії Porsche з’явились зображення електромобіля Porsche Macan другого покоління. Кросовер презентують вже 25 січня, а поки що можна дізнатися технічні подробиці про нову модель.
Porsche Macan отримає два електромотори із сумарною віддачею 612 кінських сил та акумуляторною батареєю на 100 кіловат-годину.
Запас ходу на одній зарядці перевищить 500 км. Крім того, електричний кросовер оснастять адаптивними амортизаторами, пневмопідвіскою та керованими задніми колесами.
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