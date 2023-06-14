Експорт зерновим коридором зріс на 65% — Finance.ua

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Експорт зерновим коридором зріс на 65%

Аграрний ринок
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Експорт зерновим коридором зріс на 65%
Експорт зерновим коридором зріс на 65%
За минулий тиждень через морські порти Одеської області було експортовано 651 тис. т агропромислової продукції, що на 65% більше, ніж за попередній тиждень.
Про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) у вівторок, 13 червня.
Зазначено, що за минулий тиждень в портах було завантажено 13 суден, що на 6 одиниць більше, ніж попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли інспекції для продовження руху далі до клієнтів та очікують на неї.
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В УКАБ підкреслили, що такі тижневі показники відвантажень залишаються нижче середніх за історію роботи зернового коридору. Крім того, минулого тижня інспекцію на вхід пройшли лише 7 суден, що є критично низьким показником.
Найбільше протягом 45-го тижня роботи зернового коридору було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту — 54%), пшениці (38%) та соняшникової олії (7%). Агропродукція була відправлена в країни: Азії (Ізраїль, Бангладеш, Китай та інші), Африки (Єгипет, Кенія) та Європи (Іспанія).
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Загалом із початку роботи зернового коридору з 1 серпня 2022 року по 11 червня 2023 року Україна експортувала 31,6 млн т продукції АПК.
Нагадаємо, 17 травня Україна, Туреччина, ООН та росія домовилися про продовження зернової угоди ще на два місяці - до 18 липня. Але через деякий час в ООН заявили, що зернова угода повноцінно не працює.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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