Експорт молочних продуктів у вересні досяг рекордних $36 млн — Finance.ua

Експорт молочних продуктів у вересні досяг рекордних $36 млн Вчора 21:22 — Аграрний ринок

Експорт молочних продуктів у вересні досяг рекордного показника і склав 35,9 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Асоціації виробників молока.

Згідно з повідомленням, у вересні виручка від експорту молочних продуктів склала 35,9 млн доларів, що на 9,2% більше, ніж у липні та 145% більше, ніж торік.

«Високі експортні ціни та спрощені процедури на кордоні підтримують продаж української молочної продукції на зовнішні ринки», — сказала аналітик Асоціації виробників молока Яна Лінецька.

Зокрема, у вересні було продано: сухого молока — 4,9 тис. тонн (+51% в порівнянні із серпнем), масла — 1,96 тис. тонн (-8,25%), молока та вершків незбираних — 2,65 тис. тонн (-25,7%), сироватки — 1,96 тис. тонн (- 22,5%), сиру — 1,098 тис. тонн (+ 8,9% ), кисломолочної продукції — 0,327 тис. тонн (+19,6%).

"Через дорогу гривню сумарний імпорт молочних продуктів у вересні знизився на 19% в порівнянні із серпнем. У жовтні варто очікувати сезонного скорочення експорту. Проте, його показники все ще будуть високими ,- йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку вересня асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) повідомляла, що експорт української молочної продукції вийшов на довоєнний рівень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.