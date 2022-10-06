Експорт молочних продуктів у вересні досяг рекордних $36 млн — Finance.ua
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Експорт молочних продуктів у вересні досяг рекордних $36 млн

Аграрний ринок
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Експорт молочних продуктів у вересні досяг рекордного показника і склав 35,9 млн доларів.
Про це йдеться у повідомленні Асоціації виробників молока.
Згідно з повідомленням, у вересні виручка від експорту молочних продуктів склала 35,9 млн доларів, що на 9,2% більше, ніж у липні та 145% більше, ніж торік.
«Високі експортні ціни та спрощені процедури на кордоні підтримують продаж української молочної продукції на зовнішні ринки», — сказала аналітик Асоціації виробників молока Яна Лінецька.
Зокрема, у вересні було продано: сухого молока — 4,9 тис. тонн (+51% в порівнянні із серпнем), масла — 1,96 тис. тонн (-8,25%), молока та вершків незбираних — 2,65 тис. тонн (-25,7%), сироватки — 1,96 тис. тонн (- 22,5%), сиру — 1,098 тис. тонн (+ 8,9% ), кисломолочної продукції — 0,327 тис. тонн (+19,6%).
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"Через дорогу гривню сумарний імпорт молочних продуктів у вересні знизився на 19% в порівнянні із серпнем. У жовтні варто очікувати сезонного скорочення експорту. Проте, його показники все ще будуть високими ,- йдеться в повідомленні.
Як повідомляли Українськi Новини, на початку вересня асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) повідомляла, що експорт української молочної продукції вийшов на довоєнний рівень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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