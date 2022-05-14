Експорт електроенергії допоможе Європі зменшити споживання газу та вугілля рф - міністр — Finance.ua
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Експорт електроенергії допоможе Європі зменшити споживання газу та вугілля рф - міністр

Вчора 14:33Енергетика
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Експорт електроенергії України допоможе Європі зменшити споживання газу та вугілля з рф.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.
Зараз Україна експортує, але невеликі обʼєми — 210 МВт в Польшу.
«А до війни ми мали експорт з Бурштинського енергоострова на рівні 800 МВт. Імпорту електроенергії з початку війни в нас не було, незважаючи на те, що з моменту синхронізації ми можемо використовувати аварійну допомогу з Європи. Після синхронізації української і європейської енергосистем, яка відбулась ще в березні, у нас є технічна можливість експортувати до 1690 МВт. Політична підтримка збільшення обсягів експорту є. Але європейці мають це дозволити з точки зору технічної готовності», — розповів міністр.
Швидше за все Україна буде збільшувати експорт поступово.
«За нашими розрахунками, це може дати ринку мінімум 2 млрд грн живих грошей в місяць. Але об’єм експорту розголошувати не можу — це дуже чутлива тема перемовин», — додав він.
Є кілька шляхів вирішення проблеми.
«Перший — щоб європейці або інші партнери підтримали наш ринок грошима. Це приблизно €250 млн на місяць. Ми з ними на різних рівнях обговорювали можливість такої допомоги в розмірі €1 млрд на чотири місяці. Але існує набагато кращий варіант — дати нам самим заробити ці кошти на експорті електроенергії. Це вирішить всі наші проблеми на ринку. Адже європейські ціни в середньому в 4 рази вищі українських. Європа також від цього виграє. Наш експорт електроенергії допоможе їм зменшити споживання російського газу та вугілля», — пояснив міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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