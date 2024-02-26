Експерти відповіли, який iPhone обрати у 2024 році — Finance.ua

Експерти відповіли, який iPhone обрати у 2024 році
На початок 2024 року найоптимальнішим серед смартфонів Apple залишається iPhone 13. Його випустили у 2021 році, однак він все ще є продуктивним та відповідає критерію «ціна-якість».
Про це йдеться у матеріалі видання CNET.
Смартфон iPhone 13 помітно знизився з початку продажів, однак він для рядового користувача він його все ще вистачає для плавної роботи та навіть геймінгу.
«Якщо ви роздумуєте про покупку старого айфона, щоб заощадити, то iPhone 13 — найкращий вибір для більшості людей», — зауважили фахівці.
Якість фото теж залишається на рівні. Телефон обладнано перевіреною 12-мегапіксельною системою камер з матричною стабілізацією зображення і навороченим нічним режимом з Cinematic Mode. Щодо автономності - акумулятора на 3240 мАг з легкістю вистачає на повний робочий день.
На офіційному сайті Apple ціна за новий iPhone 13 становить 599 доларів. За ці гроші покупці отримують смартфон з актуальним дизайном, процесором, продуктивності якого вистачить ще надовго, великою автономністю і гарантією довгих оновлень (ще 3 роки — мінімум).
Чому не iPhone 14? За словами фахівців, по-перше, між ними не так багато відмінностей, по-друге, iPhone 14 коштує дорожче на 100 доларів. Купувати цей смартфон зараз необов’язково — краще відразу взяти iPhone 15.
Нагадаємо, новий айфон від компанії Apple, як завжди, покажуть восени. З чуток, на відміну від iPhone 15, в новому поколінні зміниться має майже все, від розмірів екрану до появи штучного інтелекту. Раніше iPhone 16 з новим блоком камер показали в різних кольорах.
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