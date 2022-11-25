Експерти розповіли, які шини найшвидше стираються — Finance.ua

Експерти розповіли, які шини найшвидше стираються 25.11.2022, 01:02 — Технології&Авто

Покришки, що мають кращі зчіпні властивості на асфальті, стираються частіше і швидше за інших.

Швидше стираються ті покришки, у яких високі зчіпні властивості на асфальті. Це відбувається тому, що коли шини добре тримають дорогу, то людина, відповідно, починає і їхати швидше, різкіше розганятися і гальмувати, входити з більшою швидкістю в повороти. У результаті такі шини зношуються швидше, ніж аналогічні шини з низькими експлуатаційними показниками.

Швидше, ніж звичайно, за словами експертів, стираються шини у важких потужних позашляховиків і суперкарів. Це безпосередньо пов’язано з манерою їзди власників таких машин, які, як правило, віддають перевагу агресивному стилю водіння з частими перебудовами на швидкості та прискореннями з різким гальмуванням.

Все це не йде на користь шинам. Крім того, вага автомобіля безпосередньо впливає на підвищене зношування.

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MMR За матеріалами:

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