Експерти розповіли, які шини найшвидше стираються — Finance.ua
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Експерти розповіли, які шини найшвидше стираються

Технології&Авто
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Покришки, що мають кращі зчіпні властивості на асфальті, стираються частіше і швидше за інших.
Швидше стираються ті покришки, у яких високі зчіпні властивості на асфальті. Це відбувається тому, що коли шини добре тримають дорогу, то людина, відповідно, починає і їхати швидше, різкіше розганятися і гальмувати, входити з більшою швидкістю в повороти. У результаті такі шини зношуються швидше, ніж аналогічні шини з низькими експлуатаційними показниками.
Швидше, ніж звичайно, за словами експертів, стираються шини у важких потужних позашляховиків і суперкарів. Це безпосередньо пов’язано з манерою їзди власників таких машин, які, як правило, віддають перевагу агресивному стилю водіння з частими перебудовами на швидкості та прискореннями з різким гальмуванням.
Все це не йде на користь шинам. Крім того, вага автомобіля безпосередньо впливає на підвищене зношування.
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За матеріалами:
MMR
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