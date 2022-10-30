Експерти розповіли, як підготувати автомобіль до експлуатації в холодну пору року — Finance.ua

Експерти розповіли, як підготувати автомобіль до експлуатації в холодну пору року
В Укравтодорі нагадали, що з наближенням зими варто подбати про завчасну підготовку транспортного засобу до експлуатації в холодну пору року.
Перш за все огляньте зимовий комплект шин та будьте готові їх «одягнути», коли середньодобова температура повітря сягатиме +7 градусів за Цельсієм.
Шиповані шини краще підійдуть для пересування за межами міста, бо гарантують відмінне зчеплення навіть з льодом, а нешиповані — кращі на мокрому асфальтовому покритті.
Пам’ятайте, що зношені шини, в яких глибина протектора менше 4 мм — автоматично прирівнюються до літніх.
У зимовий період водіям рекомендується мати в автомобілі спеціальний комплект: засоби для очищення скла, лопату, трос. Варто придбати розморожувач замків і силіконову змазку для ущільнювачів, а також комплект проводів для запуску двигуна. Вирушаючи в далеку дорогу, буде не зайвим покласти до багажного відділення ланцюги проти ковзання, каністру, теплий одяг і взуття.
«Подбайте про експлуатацію свого транспортного засобу вже зараз, адже від цього залежатиме ваша безпека на дорозі», — підсумували в Укравтодорі.
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