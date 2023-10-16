Експерти розповіли, чи очікувати зростання цін на яйця — Finance.ua

Експерти розповіли, чи очікувати зростання цін на яйця Сьогодні 06:57 — Особисті фінанси

В Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що до новорічних свят ціни на яйця досягнуть показника минулого року — близько 75 грн за десять штук. Про це йдеться у публікації УНІАН

«Більше — навряд, оскільки подальше зростання цін обмежуватиметься купівельною спроможністю населення», — пояснюють в УКАБ.

При цьому багато експертів по-різному оцінюють очікуване зростання цін. Незважаючи на купу факторів, через які вартість яєць зростає, експерти не передбачають різких цінових зльотів на популярний продукт, подібний до минулорічних.

«Суттєвого зростання цін на яйця, яке спостерігалося восени минулого року, ми не прогнозуємо. За нашими оцінками, можливе зростання цін до кінця року становитиме 10−15%», — вважає директор Асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко.

Експерти та аналітики пояснили, що цього року на вартість яєць впливає насамперед сезонний фактор.

«Домашній птах суттєво збільшує яйценосність у теплі літні місяці та суттєво зменшує - у холодні зимові. У промисловому виробництві немає таких коливань. Відповідно, і ціна реагує на зміну пропозиції», — пояснила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Крім того, на ціну впливає збільшення витрат на електроенергію та паливо. Також, на думку директора профільної асоціації Сергія Карпенка, не омине кінцеву вартість яєць та фактор переходу Нацбанку від фіксованого до гнучкого курсу.

«Це вже призвело до подорожчання валюти, за яку виробники закуповують добовий молодняк, кормові добавки, ветеринарні препарати, обладнання тощо. Подальше зростання курсу негативно впливатиме на собівартість виробленої продукції», — наголосив він.

УНІАН За матеріалами:

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