Експерти назвали 10 найбільш непотрібних опцій в розкішних авто — Finance.ua

Експерти назвали 10 найбільш непотрібних опцій в розкішних авто Сьогодні 22:22 — Технології&Авто

Експерти назвали 10 найбільш непотрібних опцій в розкішних авто

Двоколірне забарвлення кузова, доставка автомобіля дилеру, решітка радіатора з підсвічуванням і вишиті монограми на підголівниках — це лише кілька непотрібних опцій, за які переплачують покупці розкішних автомобілів.

Такого висновку дійшли експерти порталу HotCars

Перше місце в рейтингу займає доставка автомобіля, яка в низці країн і зовсім безкоштовна. Так, компанія Porsche стягує 550 доларів за доставку Porsche Panamera 2023 в Porsche Experience Center в США, тоді як європейським клієнтам не доводиться платити за доставку машини.

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Друге місце у списку «допів» займає двоколірне забарвлення кузова. Так, такий прийом допомагає створити візуально привабливий контраст, але також збільшує вартість автомобіля. Крім того, деякі виробники розкішних машин пропонують покупцям пофарбувати автомобіль у будь-який вибраний ними колір. Коштує така послуга в середньому від 10 до 20 тис. доларів.

На третьому місці - ключі, що мають ексклюзивний дизайн або виконані в єдиному стилі з інтер'єром чи екстер'єром автомобіля. Це найпоширеніший варіант персоналізації розкішних автомобілів, що коштує в середньому близько 200 доларів.

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За ключами з індивідуальним дизайном у рейтингу HotCars розташовуються радіаторні решітки з підсвічуванням. Вони надають автомобілю ще більш ефектний зовнішній вигляд у темний час доби, проте не несуть жодної практичної користі та додають до ціни автомобіля щонайменше 1700 доларів.

Також до «п'ятірки» найнепотрібніших опцій розкішних автомобілів увійшли оброблені кристалами аксесуари — наприклад, фари, селектори КПП. Коштує таке декоративне оздоблення, як правило, понад 1000 доларів.

Шосте місце у списку некорисних і найдорожчих опцій розкішних автомобілів посідає кузов із вуглеволокна. Саме такий для своїх спорткарів пропонують McLaren, Koenigsegg та Ford. Щоправда, у випадку McLaren Senna покупцям, які обрали карбоновий кузов, доведеться викласти майже півмільйона доларів.

Ще одна марна і дорога опція — оздоблення салону автомобіля вуглеволокном, алюмінієм і деревом. Коштує така персоналізація кілька тисяч доларів.

Деякі люксові бренди, такі як Koenigsegg, пропонують деяким своїм автомобілям індивідуальні комплекти для багажу. Приміром, покупці Koenigsegg Gemera за додаткову плату можуть замовити чотири сумки. Щоправда, вартість такого комплекту може перевищувати 10 тис. доларів.

Завершує топ-10 найкорисніших опцій розкішних автомобілів послуги персоналізованого консьєрж-сервісу, які коштують у середньому 200 доларів на рік, та підголівники з монограмами, ініціалами власника чи логотипами в індивідуальному дизайні.

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