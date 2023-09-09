У світовому автопромі повертається мода на седани — Finance.ua
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У світовому автопромі повертається мода на седани

Технології&Авто
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У світовому автопромі повертається мода на седани
У світовому автопромі повертається мода на седани
Міжнародний автосалон IAA, який зараз проходить у Мюнхені, став свідком безлічі престижних дебютів, хоча, як зазначають автомобільні журналісти, у лінійці моделей не було кросоверів.
Примітно, що позашляховики, які колись вважалися втіленням автомобільної універсальності, на цьому заході відійшли на другий план.
EFAHRER вказує на фундаментальні зміни в автомобільному ландшафті, пов’язуючи відродження елегантного, стриманого дизайну кузова з повсюдним переходом від бензинових і дизельних моделей на користь електричних двигунів.
Оскільки електромобілі демонструють неефективність на високих швидкостях, ретельна увага до аеродинаміки знову стала актуальною, оскільки зменшення опору повітря дорівнює збільшенню дальності пробігу на одному заряді.
Крім того, експерти стверджують, що покупці автомобілів поступово втомлюються від невпинного потоку псевдо-позашляховиків, що спонукає їх знову цінувати класичні, компактні профілі - седани.
Привертаючи увагу до електромобілів, новітній Mini Cooper EV заслужив звання найкращого Mini з моменту свого першого втілення. Автомобільний поціновувач Герхард Хорн шукав наступника свого улюбленого класичного Mini 1982 року — маленького, швидкого, веселого, практичного та бюджетного автомобіля. Новий Mini Cooper EV, за словами Хорна, ідеально втілює ці критерії, будучи чудовим повсякденним автомобілем з економічно вигідною електричною енергією.
За матеріалами:
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