Експерт розповів, куди українцям зараз вигідніше вкладати гроші — Finance.ua
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Експерт розповів, куди українцям зараз вигідніше вкладати гроші

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Експерт розповів, куди українцям зараз вигідніше вкладати гроші
Експерт розповів, куди українцям зараз вигідніше вкладати гроші
На тлі зниження готівкового курсу долара в Україні в останні кілька тижнів зараз вигідніше вкладати кошти в депозити замість того, щоб переводити заощадження у валюту.
Таку думку висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише Обозреватель. За його словами, найближчими місяцями готівковий курс долара навряд чи буде значно зростати.
«На мій погляд, на 3-місячні депозити сьогодні вигідніше виділяти гроші, ніж купувати валюту. Сьогодні вигідність за депозитами від 14 до 16% надзвичайно висока в порівнянні з тим, що зараз підемо купувати валюту, яка в найближчі місяць-півтора точно не буде рости сильно», — зазначив експерт.
На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, до кінця травня готівковий курс долара в Україні серйозно змінюватися не буде. Вартість американської валюти може поступово знижуватися до рівня офіційного курсу, прогнозує він.
А експерт аналітичного центру «Об’єднана Україна» Олексій Кущ вважає, що курс долара в Україні найближчим часом навряд чи зросте більш, ніж на 10%, і навряд чи доросте до позначок 46 або 50 гривень за долар.
За матеріалами:
УНІАН
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