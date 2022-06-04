Експерт: котирування Bitcoin та Ethereum вже пройшли локальне дно — Finance.ua
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Експерт: котирування Bitcoin та Ethereum вже пройшли локальне дно

Вчора 06:28Фінтех і Картки
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Експерт: котирування Bitcoin та Ethereum вже пройшли локальне дноЕксперт: котирування Bitcoin та Ethereum вже пройшли локальне дно
Котирування Bitcoin та Ethereum вже досягли дна поточного циклу, проте розворот ринкового тренду варто очікувати, коли ФРС припинить підвищувати ключову ставку. Про це заявив співзасновник біржі криптовалютних деривативів BitMEX Артур Хейєс.
Хейєс підкреслив, що інфляція має руйнівний вплив не лише на криптовалютні компанії, а й на гравців технологічного сектору, — вона змушує венчурних інвесторів скорочувати свої баланси.
Екс-CEO BitMEX звернув увагу, що на тлі обвалу крипторинку кореляція між цифровими активами та індексом Nasdaq 100 порушилася. Він також зазначив, що для Bitcoin та Ethereum кожна просадка нового циклу все ще вища, ніж історичний максимум попереднього.
Ринкові цикли біткоїну. Дані: BitMEX. Ринкові цикли біткоїну. Дані: BitMEX.
Ринкові цикли Ethereum. Дані: BitMEX. Ринкові цикли Ethereum. Дані: BitMEX.
«Може існувати біржа, що торгує на вищому чи нижчому внутрішньоденному рівні, ніж той, що ми спостерігаємо. Суть у тому, щоб бути загалом точним та приблизно визначити діапазон, який можна вважати локальним дном. Для біткойну це $25 000-$27 000. Для ефіру — від $1700 до $1800», — написав Хейєс.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

У середині травня котирування цифрового золота провалили рівень $27,000, Ethereum протестував $1800. У тому ж місяці перша криптовалюта зафіксувала рекордну серію знижень із дев’яти тижнів.
На момент написання біткойн торгується близько $29,796, Ethereum — близько $1,765.
За матеріалами: Forklog
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