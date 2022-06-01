Експерт: Ethereum та інші альткойни обійдуть Bitcoin — Finance.ua

Експерт: Ethereum та інші альткойни обійдуть Bitcoin

Вчора 18:37 — Фінтех і Картки

Генеральний директор компанії Real Vision на тлі нещодавнього падіння альткойнів продовжує вважати, що криптовалюти на кшталт «ефіру» у майбутньому позбавлять Bitcoin лідерства.

Рауль Пал (Raoul Pal) на подкасті в YouTube заявив, що у довгостроковій перспективі провідна платформа смарт-контрактів Ethereum зможе перевершити Bitcoin. Макроекономіст згоден, що BTC є найкращим криптоактивом і перевершує «ефір» за ринковою капіталізацією, обсягом торгів та кількістю активних гаманців.

Однак, на думку Пала, за останні кілька років Ефіріум вже знайшов спосіб перевершити BTC.

«Якщо ви думаєте про BTC і купуєте його щотижня більше, ніж Ethereum, то, звичайно, транзакцій в мережі буде більше. Але кількість транзакцій не є об’єктивним показником. Адже Bitcoin перевершує „ефір“ за ціною і за кількістю активних гаманців. Однак, якщо ви подивитеся на розвиток Ethereum, то швидкість зростання кількості його гаманців та транзакцій за останні кілька років набагато випередила BTC, і це справді корисно для розвитку індустрії. Це свідчить, що ціна „ефіру“ за такого розвитку — оптимальна».

Голова Real Vision заявив, що, як і раніше, більш оптимістично налаштований щодо Ethereum, ніж Bitcoin. За його словами, інші великі альткойни теж повинні зрештою перевершити лідера ринку.

«Якщо ви вірите, що майбутнє за технологією блокчейну, тоді весь простір цифрових активів має перевершити безпечний притулок, такий як Bitcoin. Спільнота зараз перебуває в експоненційному висхідному тренді і приймає весь криптопростір, а не тільки Bitcoin. З часом альткойни мають перевершити його, це так очевидно», — заявив експерт.

Вся справа у моделях впровадження мережі, каже макроекономіст. Щойно криптоспільнота це зрозуміє, вона зможе звільнити свій розум від наративів, які відокремлюють Bitcoin від інших криптовалют, переконує Пал.

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