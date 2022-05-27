Економіст оцінив, на скільки впадуть зарплати в Україні — Finance.ua

Економіст оцінив, на скільки впадуть зарплати в Україні

Вчора 19:04 — Особисті фінанси

Економіст оцінив, на скільки впадуть зарплати в Україні

Незважаючи на важкий воєнний період і коливання курсу валют, економіка України почне зростати, перш ніж середня зарплата опуститься нижче за граничну позначку в $400.

Про це відомий український економіст Михайло Кухар висловився в рамках програми «Орестократія».

У ході розмови звернули увагу на те, що ціни в Україні стрімко зростають, а зарплати не змінюються, через що українці, які мають доходи та заощадження у національній валюті, біднішають.

«І ті, хто має заощадження в доларах, будуть біднішими. Зростання гривневих цін на 20%, навіть якщо у тебе така ж кількість доларів, все одно менше товарів купиш. Це війна. І це ще не найгірші наслідки», — наголосив Кухар.

Економіст зауважив, що Україна вперше в новітній історії зіткнулася з такою кількістю мігрантів, якщо раніше заробітчани в середньому переказували в Україну $1,2 млрд, то зараз, навпаки, спостерігається відтік валюти у розмірі $3 млрд, які переказують на життя біженцям за кордон.

Проте є гранична точка, нижче за яку середня зарплата в Україні не повинна опуститися, перш ніж знову почне зростати.

«До війни була середня зарплата 615 доларів, а в Києві — 925 доларів. Ми не очікуємо, що середня зарплата впаде до менше ніж 400 доларів. А потім вони почнуть зростати галопуючими темпами», — прогнозує Кухар.

Інформація Finance.ua:

за даними grc.ua, середня зарплата всіх актуальних вакансій у травні у столиці складає 29 200 грн;

при цьому у Києві не найвища конкуренція. На одне робоче місце у середньому претендує 9,5 особи. Для порівняння — найвища конкуренція цього місяця зафіксована в Харківській області, де на робоче місце в середньому претендує 19 осіб;



найнижчі зарплати у травні пропонуються у Чернігівській області (в середньому 12 400 грн), Тернопільській області (13 100 грн), Волинській області (13 600 грн).



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.