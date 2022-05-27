Економіст оцінив, на скільки впадуть зарплати в Україні — Finance.ua
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Економіст оцінив, на скільки впадуть зарплати в Україні

Вчора 19:04Особисті фінанси
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Економіст оцінив, на скільки впадуть зарплати в УкраїніЕкономіст оцінив, на скільки впадуть зарплати в Україні
Незважаючи на важкий воєнний період і коливання курсу валют, економіка України почне зростати, перш ніж середня зарплата опуститься нижче за граничну позначку в $400.
Про це відомий український економіст Михайло Кухар висловився в рамках програми «Орестократія».
У ході розмови звернули увагу на те, що ціни в Україні стрімко зростають, а зарплати не змінюються, через що українці, які мають доходи та заощадження у національній валюті, біднішають.
«І ті, хто має заощадження в доларах, будуть біднішими. Зростання гривневих цін на 20%, навіть якщо у тебе така ж кількість доларів, все одно менше товарів купиш. Це війна. І це ще не найгірші наслідки», — наголосив Кухар.
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Економіст зауважив, що Україна вперше в новітній історії зіткнулася з такою кількістю мігрантів, якщо раніше заробітчани в середньому переказували в Україну $1,2 млрд, то зараз, навпаки, спостерігається відтік валюти у розмірі $3 млрд, які переказують на життя біженцям за кордон.
Проте є гранична точка, нижче за яку середня зарплата в Україні не повинна опуститися, перш ніж знову почне зростати.
«До війни була середня зарплата 615 доларів, а в Києві — 925 доларів. Ми не очікуємо, що середня зарплата впаде до менше ніж 400 доларів. А потім вони почнуть зростати галопуючими темпами», — прогнозує Кухар.

Інформація Finance.ua:

  • за даними grc.ua, середня зарплата всіх актуальних вакансій у травні у столиці складає 29 200 грн;
  • при цьому у Києві не найвища конкуренція. На одне робоче місце у середньому претендує 9,5 особи. Для порівняння — найвища конкуренція цього місяця зафіксована в Харківській області, де на робоче місце в середньому претендує 19 осіб;
  • найнижчі зарплати у травні пропонуються у Чернігівській області (в середньому 12 400 грн), Тернопільській області (13 100 грн), Волинській області (13 600 грн).
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За матеріалами: Телеграф
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