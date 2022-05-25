10 високооплачуваних вакансій у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі — Finance.ua

10 високооплачуваних вакансій у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі

Вчора 13:04 — Особисті фінанси

Через повномасштабну війну багато українців залишилися без роботи — когось скоротили, а хтось був вимушений переїхати в інше місто. Тому експерти порталу work.ua вирішили скласти добірку 10 актуальних вакансій, зарплата яких становить від 30 тис. грн, а в деяких із них — верхній рівень оплати необмежений.

👉 Київ

На час написання статті на сайті можна знайти приблизно +4 000 актуальних вакансій у Києві. Середня зарплата по місту становить 19 000 грн за даними Work.ua. Шукачам, які у пошуку роботи із зарплатнею від 30 тис. грн, наразі доступні +900 актуальних вакансій.

Зарплата: 25 000-40 000 грн, за результатами співбесіди

Компанія KESZ UA Holding на ринку України вже 16 років і зараз шукає у свою команду інженера-конструктора, електрика з вищою профільною освітою. Кандидат повинен володіти програмними комплексами AutoCAD, DiaLUX, REVIT (вітається), мати кваліфікаційний сертифікат, досвід проходження експертизи, узгодження зовнішніх мереж та інше. Бажано володіти англійською мовою.

Обов’язки:

Розробка проєктної документації електротехнічних розділів на стадії «П», «Р».

Виїзд на об’єкт, обґрунтування проєктних рішень, рекомендації будівельникам.

Взаємодія із суміжними фахівцями та з підрозділами підприємства: будівельний, комплектації.

Умови роботи:

Роботодавець пропонує графік роботи з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00, офіційне працевлаштування. Можливі відрядження. На працівника чекає робота у реалізації великих проєктів для міжнародних корпорацій, сучасний, комфортний офіс поряд із метро, професійний розвиток (корпоративна англійська, тренінги, навчання).

Зарплата: 30 000-100 000 грн, остаточно за результатами співбесіди

Мережа стоматологічних клінік «Са-Ната» проводить конкурсний відбір на вакансію зубний лікар-ортодонт. Від кандидата очікують наявність знань сучасних методик та діагностик ортодонтичного лікування, наявність сертифіката спеціаліста, бажання розвиватися, володіння фотопротоколом при діагностиці та лікуванні, його дотримання, та інше.

Обов’язки:

Грамотне ведення та спостереження за пацієнтами в ході ортодонтичного лікування.

Умови роботи:

Клініка пропонує працювати з великою базою пацієнтів. Віддаленість філій від метро 5-10 хв, наявність всього діагностичного обладнання та постійні курси підвищення професійного рівня.

Зарплата: 60 000-120 000 грн, + бонус

Eventige Media Group зараз у пошуку старшого вебдизайнера з фокусом на UX/UI, який вміє створювати цільові сторінки, маркетинг електронної пошти. А також має досвід роботи для американських або європейських брендів у розробці тем, шаблонів і вмісту цільової сторінки англійською мовою.

Кандидат повинен мати ступінь бакалавра або вище у сфері візуального мистецтва або дизайну, а також 5−7+ років досвіду дизайну в агентстві або бренді.

Обов’язки:

Створювати дизайн вебсайту UX/UI та користувацькі цільові сторінки.

Створювати маркетинг для електронної пошти та банери, прототипи, вебмакети та медіанабори.

Умови роботи:

Кандидати, які подають заявку, повинні почуватися дуже комфортно в умовах дистанційної роботи, мати тиху атмосферу домашнього офісу протягом дня.

Зарплата: 20 000-50 000 грн

Oiler обслуговує та ремонтує автомобілі вже 12 років. Сьогодні автосервіс обслуговує 205 авто на день у 7 автосервісах Києва. Роботодавець шукає у команду автослюсаря-ходовика, автомеханіка з досвідом роботи від 2 років. Кандидат повинен мати бажання розвиватися та отримувати нові знання, вміти працювати в команді, грамотно викладати свої думки й привітно ставитися до клієнтів, а почуття гумору буде додатковим плюсом.

Обов’язки:

Діагностика та слюсарний ремонт ходової частини автомобіля.

Заміна технічних рідин.

Підтримка чистоти робочого місця та інструменту.

Умови роботи:

Кожному автослюсарю надається підіймач та візок з інструментами, комплект одягу з логотипом компанії (хімчистка коштом роботодавця). Є роздягальня, душова кімната відпочинку для співробітників.

Графік роботи з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00. Відпустка 28 календарних днів двома частинами. Офіційне працевлаштування.

👉 Дніпро

Тут можна знайти приблизно +1 100 актуальних вакансій, а середня зарплатня по місту становить 15 000 грн за даними Work.ua. Однак шукачам, які у пошуку роботи із зарплатнею від 30 000 грн, наразі доступні +170 актуальних вакансій.

Зарплата: 30 000- 85 000 грн, за результатами співбесіди

Work.ua шукає у свою команду PHP-програміста з 2-річним досвідом роботи. Розглядається кандидат зі знанням і досвідом роботи на професійному рівні PHP + MySQL, вмінням аналізувати, рекомендувати й обґрунтовувати технології та рішення, досвідом проєктування структури БД і оптимізації запитів, знанням англійської мови на рівні читання технічної документації тощо.

Обов’язки:

Розробляти нову та оптимізувати поточну функціональність проєкту Work.ua.

Брати участь в ухваленні рішень щодо методів і засобів реалізації завдань.

Аналізувати вимоги до проєкту та оцінювати терміни його виконання та інше.

Умови роботи:

Робота дистанційна. Work.ua пропонує своїм працівникам зростання в професії — наші розробники стають тимлідами. Також зростання доходу — ми переглядаємо рівень зарплати 2 рази на рік. Офіційне оформлення, оплачувані відпустку та лікарняний без довідок, виплата зарплати 2 рази на місяць.

Зарплата: 15 000-30 000 грн, за результатами співбесіди

Building Engineering Solutions (BES) є передовою інжиніринговою компанією, що співпрацює з замовниками в США і виконує стадію робочої документації з електрики та слаботочних мереж в Revit для таких проєктів, як-от заводи, хмарочоси, клініки, дата-, логістичні центри та багато інших.

У свою команду BES шукає BIM-моделера, координатора, Revit-спеціаліста з досвідом роботи від 1 року з вищою технічною освітою, знанням Revit. Кандидат повинен вміти читати будівельні креслення і мати рівень англійської Pre-Intermediate або вище.

Буде перевагою знання роботи Navisworks.

Обов’язки:

Проєктування та моделювання в Revit.

BIM-координація інженерних мереж.

Оформлення будівельних креслень.

Постійне вдосконалення робочих підходів та процесів.

Умови роботи:

Робота віддалена або можна працювати в офісі в Харкові та Дніпрі. Роботодавець забезпечує всією необхідною технікою і пропонує працювати на цікаві масштабні проєкти в США та віддає перевагу навчанню передовим процесам роботи в Revit, Navisworks, Bluebeam та інших. Компанія оплачує всі овертайми, заробітна плата переглядається за результатами роботи.

Зарплата: 20 000-30 000 грн

ВАТ «Маестро Груп» спеціалізується на виробництві столярних виробів будь-якої складності за індивідуальним замовленням. Компанія шукає столяра-монтажника корпусних меблів з досвідом роботи від 1 року.

Від кандидата очікують розуміння технічної документації, вміння працювати руками, електроінструментом, досвіду збирання корпусних меблів та швидкого навчання.

Умови роботи:

Графік роботи — 5/2. Роботодавець пропонує стабільну та конкурентну заробітну плату, виплати 2 рази на місяць, оформлення за КЗпП, стандартний соцпакет.

👉 Львів

У місті можна знайти приблизно +2 500 актуальних вакансій у Львові. Середня зарплата по місту становить 15 000 грн. Шукачам, які у пошуку роботи із зарплатнею від 30 000 грн, наразі доступні +300 актуальних вакансій.

Зарплата: 20 000-30 000 грн

«АБК Днепр» шукає регіонального представника у Львівській області з досвідом роботи на посадах територіального менеджера/супервайзера на ринку FMCG від 1-го року. Обов’язковою є наявність автомобіля.

Обов’язки:

Аналіз та контроль виконання планових показників.

Розвиток території.

Забезпечення виконання планових показників із продажу, дистрибуції та інше.

Умови роботи:

Роботодавець пропонує бонусну частину від мереж, офіційне оформлення, оплачуване стажування та мобільний зв’язок, бензин та амортизація для авто працівника.

Зарплата: 35 000-65 000 грн

Міжнародна група компаній King Star Alliance запрошує спеціаліста на посаду особистого асистента СЕО з вільним володінням англійської мови на рівні Advanced і досвідом роботи від 2 років. Кандидат повинен мати досвід замовлення авіаквитків та складання Travel листів.

Обов’язки:

Організація та координування зовнішніх і внутрішніх зустрічей та переговорів.

Повідомлення СЕО та учасників зустрічей згідно з графіком і календарем зустрічей.

Робота в таск-менеджерах, постановка та відстеження виконання завдань різних команд та інше.

Умови роботи:

Роботодавець пропонує ненормований графік, за потребою зв’язок з керівником 24/7. Робота в офісі. Також працівник отримає доступ до корпоративної відеотеки з курсами IT, HR, Digital marketing, Managemen, найсучасніші інструменти роботи.

Зарплата: 35 000 грн, премії, соцпакет

Архітектурна компанія ТОВ «Конструктив» відкриває додаткову вакансію у зв’язку зі збільшенням ринкового попиту на послуги. У команду шукає головного конструктора з вищою освітою і досвідом роботи від 5 років з портфоліо.

Обов’язки:

Здійснення моделювання.

Розрахунки конструкцій зі збірного з/б у спецпрограмах для виготовлення проєктної документації.

Умови роботи:

Повна зайнятість, передбачено навчання працівників і кар’єрне зростання, робота на український та закордонний ринок, офіційне працевлаштування та соцпакет.

👉 Одеса

На сайті можна знайти приблизно +800 актуальних вакансій в Одесі. Середня зарплата по місту становить 15 500 грн за даними Work.ua. Шукачам, які у пошуку роботи із зарплатнею від 30 000 грн, наразі доступні +100 актуальних вакансій.

Зарплата: 20 000-30 000 грн, залежить від кваліфікації

Ветеринарна клініка «Ексвет» шукає фахівця з вищою ветеринарною освітою на вакансію «лікар загального прийому та вузький спеціаліст». Кандидат повинен мати досвід роботи від 2 років.

Умови роботи:

Робочий графік — 4 дні на тиждень. Роботодавець пропонує навчання, підтримку, можливість професійного зростання та розвитку. У ветклініці є ординаторська, кавова машина та натуральна кава, кухар готує обід щодня.

Зарплата: 25 000-35 000 грн, залежить від результатів роботи

Компанія «Еверласт» — виробник спеціалізованих автомобільних напівпричепів та надбудов на шасі автомобілів для транспортування нафтопродуктів, запрошує до своєї команди керівника конструкторсько-технологічного управління. Кандидат повинен мати досвід роботи головним конструктором від 1 року або головним технологом від 5 років, вищу технічну освіту і бути впевненим користувачем Solid Works.

Обов’язки:

Розробка та впровадження технологічних процесів виробництва.

Проєктування та дизайн робочих потужностей виробництва, побудова послідовності процесів при виготовленні, планування та логістика ділянок.

Розробка технологічних нормативів і документів, інструкцій, технологічних карт та карт контролю та інше.

Умови роботи:

Графік роботи на час воєнного стану: з 8:00 до 17:30, 6/1. Неділя — вихідний. Роботодавець пропонує доставлення на роботу транспортом підприємства з сіл Котовського, Черемушка, Балківської, Пересипський міст. Офіційне оформлення, лікарняні, відпустки — у повному обсязі. Корпоративні та навчальні заходи, активний відпочинок.

Зарплата: 20 000-50 000 грн, залежить від швидкості та якості роботи

ФЛП Штельман шукає PPC-фахівця з досвідом роботи від 1 року, також із навичками налаштування та ведення контекстної реклами. Від кандидата очікується практичний досвід у Google Ads, Google Analytics, вміння писати структуровані звіти про виконану роботу та наявність успішних кейсів.

Обов’язки:

Налаштовування та ведення рекламні кампанії в Google Ads.

Відстеження ефективності рекламних кампаній та проведення оптимізації.

Проведення аудитів рекламних облікових записів.

Умови роботи:

Офіс у центрі міста. Можлива часткова віддалена робота. Роботодавець пропонує допомогу та підтримку фахівців, кар’єрне та фінансове зростання.

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