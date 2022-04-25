Економіка України поступово відновлюється: деталі від Комітету ВРУ — Finance.ua

Економіка України поступово відновлюється: деталі від Комітету ВРУ

Вчора 13:03 — Казна та Політика

Економіка України поступово відновлюється: деталі від Комітету ВРУ, www.slovoidilo.ua

ВРУ повідомляє , що економіка України поступово відновлюватиметься, проте реальний ВВП на фоні бойових дій, які проводить російська федерація на нашій території, може у 2022 році скоротитися не менш ніж на третину — так вважає Національний банк України.

Цей прогноз можна віднести до більш оптимістичних, адже втрати ВВП України, за даними Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля сягають від 35% до 50% ВВП, за прогнозом Мінекономіки — на близько 40%, за оцінками Світового банку — на 45%.

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Проте, навіть в умовах війни бізнес поступово відновлює свою діяльність. За результатами позапланого опитування НБУ, лише 23% повністю припинили свою діяльність, хоча в перші тижні березня частка цих підприємств перевищувала 30%.

Також набирає обертів релокація підприємств — з 332 підприємств, які переїхали — 167 працюють, а це вже більше половини. На минулому тижні Уряд підтримав розпорядження щодо виділення з резервного фонду держбюджету 200 млн грн на виплату роботодавцям компенсації за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. Зазначена державна підтримка спрямована на зменшення безробіття та підвищення економічної активності українського бізнесу.

Після значного скорочення у перший місяць війни, як зазначає Національний банк України, поступово відновлюватимуться експорт та імпорт завдяки частковому вирішенню проблем із логістикою. Імпорт товарів і послуг в Україну також поступово зростатиме через поступове відновлення споживчого та інвестиційного попиту.

Крім того, вагомим джерелом валютних надходжень в Україну є і буде фінансова підтримка міжнародних партнерів України.

Допомога із Заходу в розмірі близько $7 млрд втримала фінансову систему України від руйнації. Фермерам виділили 20 млрд. грн ($675 млн) на посівну кампанію. Виробникам надається допомога для релокації в інші регіони Україні. Оскільки росія блокує основний експортний маршрут України — через Чорне море, — Уряд співпрацює з ЄС задля спрощення наземного транспортування. Наразі з України можливо експортувати близько 80% наявної продукції.

У Комітеті з питань економічного розвитку вдячні всім донорам міжнародної фінансової допомоги та підкреслюють важливість надання зазначеної фінансової підтримки в подальшому та зазначають, що на сьогодні проведення відбудови економіки України та її реформи не менш важливі за надані кошти. Головне завдання найближчого майбутнього — перетворити економіку України на більш відкриту, гнучку та динамічну, вважають у Комітеті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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