EcoFlow представив оновлені зарядні станції Delta 3 та River 3 (фото) — Finance.ua

EcoFlow представив оновлені зарядні станції Delta 3 та River 3 (фото) Сьогодні 01:01 — Технології&Авто

EcoFlow представив оновлені зарядні станції Delta 3 та River 3 (фото)

EcoFlow представив оновлену лінійку зарядних станцій серії Delta 3 та River 3, що мають розширений функціонал і забезпечують автономне живлення.

Станції серії Delta 3:

забезпечують безперебійне живлення до 12 пристроїв одночасно;

одночасно; вирізняються потужністю від 1,8 до 4 кВт та ємністю до 12 кВт·год (з максимальним розширенням до рекордних 12 кВт·год), що дає можливість зарядити як побутові прилади на кшталт холодильника, фену, мікрохвильовки, бойлера тощо, так і електромобіль.

(з максимальним розширенням до рекордних 12 кВт·год), що дає можливість зарядити як побутові прилади на кшталт холодильника, фену, мікрохвильовки, бойлера тощо, так і електромобіль. гарантують безперебійну роботу серверів, комп’ютерів та медичного обладнання, адже можуть перемикатися в режим ДБЖ за 10 мс.

Також в EcoFlow є запатентована функція X-Boost, що дозволяє заживити техніку більшої потужності, ніж сама станція, та власна технологія швидкої зарядки X-Stream. Наприклад, Delta 3 та М 3 Plus можуть відновити свій заряд від мережі усього за 56 хв.

Серед нових технологій:

X-Core 3.0: створює ефективне управління потоком енергії, щоб мінімізувати її втрати під час заряджання чи розряджання пристрою;

X-Guard: в комплексі із системою BMS, технологія здійснює цілодобовий контроль 40 показників безпеки станції;

X-Quiet: тиха робота станції на рівні близько 30 дБ, чого вдалося досягти завдяки динамічному регулюванню потоку повітря, що гарантує ефективне охолодження за технологією X-Cooling 3.0.

Time of Use (TOU): дозволяє оптимізувати використання електроенергії, автоматично налаштувавши її використання;

штормове попередження: режим автоматично активує резервне живлення для важливих приладів у разі екстрених відключень електропостачання.

Станції серії River 3

У цій лінійці рішень виробник пропонує 4 моделі, потужністю від 300 до 600 Вт, та ємністю від 245 до 858 Вт·год.

При цьому ємність River 3 Max та River 3 Max Plus можна розширити за допомогою додаткової безпровідної батареї, що використовує нову технологію Pogo Pin — підпружинений контакт для швидкого сполучення станції та додаткового акумулятора.

Модель River 3 UPS може працювати як повноцінне джерело безперебійного живлення. Станція перемикається за 10 мс і таким чином забезпечує безперервну подачу енергії навіть для найчутливіших пристроїв.

Функції, що вирізняють серію River 3:

Gan: дозволяє удвічі подовжити роботу приладів потужністю до 100 Вт;

X-Guard: застосовує складний алгоритм моніторингу роботи девайсу і об’єднує 40 функцій безпеки, які захищають акумулятори.

X-GaNPower: у поєднанні з оновленою системою охолодження забезпечує роботу станції на рівні бібліотечної тиші.

Усі зарядні станції EcoFlow використовують LPF акумулятори, які забезпечують 4000+ циклів заряду-розряду, що дозволяє працювати рішенням щоденно протягом 10 років, допоки ємність станції сягне 80% від початкової.

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