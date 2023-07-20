Дзеркальні заходи: Україна проти продовження обмежень агроекспорту — Finance.ua

Дзеркальні заходи: Україна проти продовження обмежень агроекспорту Сьогодні 10:47 — Аграрний ринок

Дзеркальні заходи: Україна проти продовження обмежень агроекспорту

Україна виступає категорично проти продовження Євросоюзом заборони на імпорт української агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії після 15 вересня.

Про це заявила перша віцепрем'єрка—міністерка економіки та торгівлі Юлія Свириденко на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією, цитує «Інтерфакс-Україна».

«І президент, і прем'єр, і всі ми (уряд — ред.) стоїмо на позиції, що 15 вересня — це остаточна критична дата. Після неї не може бути жодних продовжень цих обмежень, які існували для України», — сказала вона.

Вона додала, що таке обмеження експорту є «дискримінаційним з боку найближчих сусідів, особливо коли Україна має ворога на морі».

На запитання, що буде, якщо заборону все ж таки буде продовжено, Свириденко відповіла, що в такому разі Україна змушена розглянути дзеркальні заходи.

«Не хотілося б вголос говорити та вважати, що це реалістичний крок, але, думаємо, що деякі дзеркальні заходи можуть бути застосовані», — сказала вона.

Міністерка відмовилася коментувати вихід росії із «зернової угоди» і сказала, що Мінекономіки візьме паузу, оскільки це питання перебуває у віданні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Довідка Finance.ua:

низка країн заявили про дестабілізацію внутрішніх аграрних ринків через сільськогосподарську продукцію з України, яка мала б проходити транзитом до третіх країн, але часто залишалася всередині країни, через яку відбувався експорт;

Польща, Угорщина, Болгарія та Словаччина заборонили імпорт на свою територію сільськогосподарської продукції, яка походить із території України або імпортується з неї. Румунія вирішила дочекатися заходів Єврокомісії;



у Єврокомісії назвали неприйнятними односторонні дії держав-членів Євросоюзу щодо торгівлі, бо торговельна політика є винятковою компетенцією ЄС;



зрештою Єврокомісія досягла компромісу з цими 5 країнами: з 2 травня до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини заборонили імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику українського походження. Ці агропродукти можна перевозити через їхню територію транзитом;



спершу обмеження встановили до 5 червня, але потім продовжили до 15 вересня. За даними ЗМІ, країни знову проситимуть Європейський Союз продовжити обмеження.



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