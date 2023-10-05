ДТЕК у вересні відновив електропостачання для 262 тис. абонентів — Finance.ua

ДТЕК у вересні відновив електропостачання для 262 тис. абонентів Сьогодні 08:33

Енергетики ДТЕК за вересень повернули світло в 262 тис. родин, які залишилися без електропостачання через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях і Києві.

«У вересні через атаки ворога регулярно страждали електромережі країни та лишалися без світла тисячі українців. Енергетики операторів систем розподілу „ДТЕК Мережі“ за вересень повернули світло 211 тисячам родин на Донеччині та 44 тисячам сімей Дніпропетровщини, що наближені до зон активних бойових дій та тимчасово окупованих територій», — повідомив енергохолдинг у пресрелізі в середу.

Крім того, за його даними, у вересні через обстріли пошкоджень зазнавали мережі в Києві. Дотепер енергетики відновлювали роботу мереж для 3 тис. сімей. У Київській області світло довелося повертати ще тисячі клієнтів. В Одеській області через обстріли електромережі були ушкоджені двічі, електропостачання відновили для понад 2 тис. сімей.

«За більше ніж рік повномасштабної війни ми повернули світло вже 8,9 мільйона родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці. Більшість з них вже десятки разів лишались без світла через атаки ворога», — зазначив генеральний директор «ДТЕК Мережі» Олександр Фоменко, слова якого наведено у пресрелізі.

Фахівці компанії продовжують працювати в регіонах із найзапеклішими бойовими діями спільно зі ЗСУ та ДСНС і відновлювати роботу електромереж, щойно отримують дозвіл від них.

«ДТЕК Мережі» розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Оператори систем розподілу (ОСР) компанії обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

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